WHA開議 將討論邀台參與提案

衛福部次長李麗芬（右四）以及立委林靜儀（右三）等立委22日都出席WHO舉辦的言出必行健走活動，也呼籲世衛能說到做到，捍衛健康平權，不忽視所有人的健康。（中央社）

2022/05/23 05:30

〔記者呂伊萱、邱芷柔／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）昨於瑞士日內瓦開議，世衛（WHO）秘書處會前公告指出，已收到我國十三個友邦提出要求邀請台灣參與大會的補充提案，將於總務委員會中閉門審議，審議結果將提交至全會，預計將再次上演正反方二對二辯論。

WHA於廿二日至廿八日登場，我國十三個友邦提出的補充議程提案，提案名稱為「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」。WHO秘書處表示，此補充議程項目提案將提交給總務委員會審議。

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預計再上演正反二對二辯論

據WHO首席法律顧問索羅門說明，總務委員會將於當地時間廿二日傍晚進行討論，接著向全會提出建議，由全會決定是否排入議程。

各國支持台灣參與力道越趨強勁。美國駐聯合國日內瓦分部常任代表克羅克在開議前夕出席台灣外交晚會，會後推文強調「台灣能幫忙」，呼籲世衛（WHO）納入台灣參與。

今年會前，各國高層包括加拿大總理杜魯道、美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正等人皆公開表達支持台灣參與WHA；G7外長和衛生部長聯合公報也明文支持；全球共有七十一國，逾三千七百名政要、議員及各界友人，以多元方式力挺台灣參與。

在台灣，美、日、澳、英、加拿大等五國駐台機構，在WHA召開前夕發表聯合聲明，表達支持台灣有意義地參與WHO事務，並以觀察員的身分參加WHA。開議當日，日本駐台代表泉裕泰再次發文，強調「日本持續支持台灣以觀察員身分參與WHA」。

美國在台協會（AIT）則透過社群媒體連續發布系列圖文聲援台灣參與。

由衛福部次長李麗芬率領的世衛行動團已抵達日內瓦，但仍未收到大會邀請函。衛福部長陳時中說，WHA今天開始進行相關辯論，「我們秉持有貢獻來參與世界衛生大會或衛生組織」。

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