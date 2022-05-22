民進黨地方主委今改選 北嘉競爭激烈

民進黨市議員張茂楠。（資料照）

2022/05/22 05:30

英系對決非英系

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨各地方黨部主委今天改選，多個縣市競爭激烈，上演英系與非英系人馬的對決。目前正國會及其盟友擁七席主委，雖然正國會主委席次最多，但在基隆市、宜蘭縣與金門縣等縣市面臨積極拓展版圖的英系挑戰，其中台北市、嘉義市等主委改選被視為一級戰區，特別是指標性的台北市黨部，黨內人士昨評估競爭更是激烈。

北市顏聖冠對上張茂楠

台北市黨部主委改選，基本上是英系與非英系聯盟的對決，由綠色友誼連線、正國會、民主活水連線共推的前議員顏聖冠，對上英系資深議員張茂楠。上次北市黨部主委選舉，當時英系推派市議員王孝維、綠色友誼連線則推出前立委薛凌對戰，雙方廝殺激烈，互控送禮賄選，導致黨中央下令暫停選舉，直到去年初跨派系共推吳怡農參選，一度宣布角逐主委的顏聖冠選擇禮讓，最後吳怡農順利出任主委。

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黨內人士指出，上次北市黨部主委改選在跨派系共推吳怡農後化解風波，這次吳沒有角逐連任，鑑於上次主委改選「火光四射」，顏聖冠與張茂楠的對決，鹿死誰手黨內普遍高度關注。

嘉市黃敏修激戰黃露慧

嘉義市黨部主委選舉，英系立委王美惠的顧問黃敏修對上綠色友誼連線的現任黨部主委黃露慧，文宣戰打得火爆。黃露慧以「面對黑金，我們忍無可忍」文宣，質疑黃敏修涉工程承包弊案，黃敏修則以「當世襲成為事實，改革就是義務」文宣反擊。黃敏修前天到嘉義地檢署按鈴控告黃露慧加重誹謗罪，黃露慧也對黃敏修提告加重誹謗罪。

這次地方主委改選，登記參選人數最多的英系人馬，在基隆市、金門縣、宜蘭縣等縣市與正國會交鋒。宜蘭縣部分，爭取連任的正國會主委陳俊宇，面臨英系支持的前主委黃建財挑戰；在基隆市，正國會現任主委蘇仁和也面臨英系前主委張錦煌的競爭。金門縣部分，與正國會友好的現任主委許建全，則對上金門小英之友會會長蔡其雍。

民進黨籍前台北市議員顏聖冠。（資料照）

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