蘇利文：中國若減少挑釁 有助舒緩兩岸緊張

美國國家安全顧問蘇利文十九日表示，美方關切逐步升高的台灣海峽緊張情勢，致力於支持台海和平與穩定，以及其現狀不會遭片面改變。（美聯社檔案照）

2022/05/21 05:30

暗示拜登、習近平 近期可能通電話

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文正隨總統拜登出訪亞洲，蘇利文十九日在美國總統專機「空軍一號」上表示，美方關切逐步升高的台灣海峽緊張情勢，致力於支持台海和平與穩定，以及其現狀不會遭片面改變。他呼籲，若中國減少其挑釁的軍事行動和活動，將有助舒緩台海緊張。

蘇利文十八日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話，聚焦區域安全議題及禁止核武擴散，亦討論俄羅斯入侵烏克蘭戰爭和美中關係的特定議題。蘇利文十九日在空軍一號上指出，台海緊張局勢逐漸升高，美方認為，中方正藉由其在台灣與台海周邊做出的挑釁軍事活動，加劇此一局勢。

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楊潔篪嗆美打台灣牌

「老調重彈沒有新意」

蘇利文並重申，美國對台政策迄未改變，是基於「華府的一個中國政策」、美中三項聯合公報、「台灣關係法」及美國對台的「六項保證」。至於中國官媒新華社和中央電視台報導，楊潔篪在電話中揚言，若美方執意打「台灣牌」，「必將把局勢引向危險境地」，蘇利文說，中方幾個月來老調重彈，他不認為楊潔篪這番話有何新意。

針對與楊潔篪在電話中就台灣議題討論的內容，蘇利文並未透露，只說兩人談了台灣及北韓的核飛彈活動等其他幾項議題。蘇利文直接表達他對北韓相關活動的關切，亦認為這類活動不符美中利益，中國應該仔細思考採取能夠降低北韓挑釁行徑可能性的一切措施，而美中過去在該議題上有很好的討論。他還說，未來幾週內，若拜登與中國國家主席習近平又通電話，「我將不會感到意外」。

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