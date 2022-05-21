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    擅與中方簽約 台酒主管送辦

    民進黨立委林楚茵日前爆料，台酒公司主管鄧哲偉私自與中國河北省農業產業協會簽訂契約，台酒恐變「紅」酒！（林楚茵辦公室提供）

    民進黨立委林楚茵日前爆料，台酒公司主管鄧哲偉私自與中國河北省農業產業協會簽訂契約，台酒恐變「紅」酒！（林楚茵辦公室提供）

    2022/05/21 05:30

    〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委林楚茵日前爆料，台酒公司主管鄧哲偉私自與中國河北省農業產業協會簽訂契約，台酒恐變「紅」酒！台酒公司副總經理廖志堅昨表示，雖然鄧姓主管強調是個人行為，但行政違失絕不寬貸，此涉及國安問題，已經移送地檢署及陸委會調查。

    台酒：鄧哲偉行為 涉國安問題

    廖志堅指出，北部營業處主任鄧哲偉雖以個人行為，透過「海峽兩岸公共事務協會」與中國「中國河北省農業產業協會」簽約，惟其違反公私分際，使用公司資源，甚至影響公司暨國家聲譽。

    台酒公司除第一時間將鄧降調非主管職處分外，也啟動人資及政風積極調查，日前已移送陸委會及地檢署調查，釐清是否有違反兩岸及國安相關法規。

    廖志堅表示，鄧員擔任海事會理事長，雖屬個人行為，惟其利用在辦公空間從事非職掌工作屬性，有違員工職場規範，確有行政違失，亦將召開考核會，針對其公、私分際不明，利用公司資源進行私人行為部份，予以懲處。

    「公司不允許同仁上班時間從事私人業務，更遑論利用公司資源這種公私不分情事！」廖志堅強調，特別是涉及兩岸敏感的事情，公司已責成人資單位研議相關工作條例及公司獎懲標準，並啟動政風調查及檢討，杜絕公司同仁有公私不分情事，更遑論違及公司及國家安全。

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