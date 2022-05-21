國安法重罰重大軍品採購不法行為 學者：產生嚇阻力

雲豹八輪甲車在產製過程中，得標廠商曾以中國低價劣質「綜合液壓泵」等裝備安裝，導致雲豹甲車出廠後故障頻傳。（資料照）

2022/05/21 05:30

〔記者吳書緯、謝君臨／台北報導〕近年國造軍備屢傳廠商使用劣質中國零件，立法院院會昨三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，增訂禁止採購中國或境外敵對勢力之軍品條款，交付不實軍品最重關十年、罰五千萬元。軍事學者蘇紫雲昨指出，過去防堵中國零件、軍品流入國軍，都是靠著合約罰則，修法後較能產生嚇阻力，權責機關可依法追究防止。

以往案例 詐欺罪裁罰過低

我國自製軍備、軍品被不肖廠商裝上中國劣質零組件案例所在多有，近期知名的案件包含天弓防空飛彈零組件採購弊案，得標廠商以中國廠商劣質品等充數履約，詐得近億元；雲豹八輪甲車在產製過程中，得標廠商以中國低價劣質「綜合液壓泵」等裝備安裝，導致雲豹甲車出廠後故障頻傳，國防部還得另花公帑翻修、換新零件。

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民進黨立委王定宇表示，過去廿多年來，都是以招標契約的方式，禁止中國軍品供應，違約最嚴重就是以詐欺罪移送，裁罰相當低，但這不僅是暴利問題，也會影響國家安全，因此這次修法是首次把重大軍品採購不法行為列入國安法重罰，對於即將到來的特別條例、軍事採購上，都有嚇阻以及維持軍品品質、國家安全利益的作用。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪說，此次修法建立最基本的根基，權責機關才能依法追究防止，過往都是透過契約罰則，較沒有嚇阻力，修法也有助於讓軍品的穩定性提高，避免潛在資安風險。

提高軍品穩定性 保障資安

蘇紫雲解釋，未來戰場走向C5ISR的時代，指、管、通、電、網、情、監、偵等各項作為，核心都是電子元件，倘若電子元件是用劣質產品或是惡質零組件，對於軍用物聯網、軍用網路所造成的傷害，遠比傳統的一般零件更大，例如一台軍用電腦中毒，可能就導致整個軍事系統性能降低或是崩潰。

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