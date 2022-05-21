焦點評論》朱專斷恣為 張出師未捷先掛彩

國民黨強行徵召張善政參選桃園市長，在黨內引發風暴；圖為黨主席朱立倫。（資料照）

2022/05/21 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨強行徵召張善政參選桃園市長，在黨內引發風暴，由於朱立倫的專斷恣為，除造成自己傷痕累累，又添負評，也讓羅智強、呂玉玲等爭取提名者自覺像個傻瓜，竹籃打水，白忙活一場，銜命出征的張善政，則是出師未捷先掛彩，得先修補黨內關係，一起幫忙「擦屁股」，還拖著馬英九、韓國瑜等一干關係人連帶受傷。

首先苦主當然就是張善政。雖然他明知黨內已有多方競逐者，霸王硬上弓、乞丐趕廟公的行為，的確不太厚道，但畢竟一手導演，硬推張善政出馬的人是朱立倫，朱又在未與桃園地方人士以及各方競逐者溝通的情況下，貿然以突襲方式，把張善政推到檯前，讓張的粉墨登場，並非華麗現身，而是在人言嘖嘖下，被推入火坑，承受各方指摘，讓張善政昔日的清新形象破了功。

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「被害人」還有馬英九與韓國瑜。就在十八日國民黨中常會召開前，黨中央徵召張善政的消息傳出後，就有周邊訊息緊挨著被釋出，所謂張善政的出線，朱立倫事前曾與馬英九、韓國瑜密會共商，營造此事為馬、韓、朱三人聯手之作的新聞風向，讓馬、韓儼然成了「幫兇」。

不過，韓國瑜事後宣稱自己是前一天才被電話告知張善政被徵召，馬英九方面也對外說明前一天才接獲黨中央通知，顯見所謂馬、韓、朱聯手拱張並非事實，而朱立倫的「協調溝通」，說穿了只不過是「搵豆油」，再拖馬、韓一起下水，從馬、韓兩方事後對於張善政參選，態度僅止於祝福，而非「背書」來看，馬、韓其實是被陷於不義。

另外還有一人嚴重「內傷」，就是自稱上週才被朱立倫告知的國民黨秘書長黃健庭。

由於黃健庭曾公開說，黨中央一定會根據科學民調、地方是否支持，決定藍營桃園市長最強人選，甚至信誓旦旦的保證，如果羅智強的民調第一，並獲地方認同，還是會提名羅，此話如今被羅智強拿來譏諷，「這是國民黨秘書長做出的『莊嚴保證』」，令人不勝唏噓。

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