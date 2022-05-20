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    首頁　>　政治

    民進黨22日黨職改選 台中市黨部︰做好防疫

    2022/05/20 05:30

    〔記者唐在馨、蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市黨部將於五月二十二日進行黨職改選，將選出市黨部主委、全國黨代表及市黨代表，但疫情升溫，動員難度提高，部分議員私下嘆說，不是有人確診，就是怕「被確診」，這次選舉中，台中就有二萬以上的黨員有投票權，人員流動「真的是很危險」，投票率可能不高，許多黨員建議延期，主委李天生表示，已經反映多次，但黨中央說不能延，市黨部會做好防疫措施。

    憂疫情影響投票率 黨員建議延期 黨中央說無法延

    這場黨職的改選，日前開放登記，登記參選主任委員一人，為現任主委李天生登記，另外，市黨部執行委員十九人登記、評議委員十人、全國黨代表三十三人、市黨代表九十五人，以及原住民市黨代表一人登記，投開票所分別於市區、山線、海線以及屯區各設一處。

    至於應選名額，為主委一名、全國黨代表二十七名，以及市黨代表七十五名、原住民市黨代表一名 ，主委只有現任李天生一人登記，因此李天生篤定當選；此外，六月二十六日在市黨部選出十六名執行委員及九名評議委員，再由評議委員推選出評委召集人。

    不過，疫情升溫，很多黨員都問，為何不延期，對此，市黨部主委李天生表示，已多次向中央黨部反映，但中央表示做好防疫工作及流程就好，牽涉到各縣市的黨務及選務，不能延期，投票所人流有適度分散，也會控管進場投票人數，並勤做消毒，當天選舉人數共二萬零七百六十九人。

    一名議員私下說，不少議員服務處都已有支持者確診，確診者要自我居隔，當天怎出來投票？甚至還有候選人也確診，連「自己都無法投自己一票」，讓選情充滿變數；也有議員表示，拉票面臨不少困難，黨員的家人都反對這時出來投票，當天投票率可能不高。

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