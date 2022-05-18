組團赴中談判釋迦解禁？陳吉仲：落入中國禁銷目的

農委會主委陳吉仲（右）昨天到台東說明鳳梨釋迦促銷成果及釋迦保險理賠狀況。（記者黃明堂攝）

2022/05/18 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕中國去年以介殼蟲理由片面停止台灣鳳梨釋迦進入中國市場，台東縣長饒慶鈴昨當面向農委會主委陳吉仲呼籲，同意縣府組類NGO（非政府組織）赴中國談判。陳吉仲回應，如果NGO就能讓鳳梨釋迦賣到對岸，就會讓中國達到去年禁銷的目的，雙方應回歸檢疫平台談判。

中國停止鳳梨釋迦進口，受害最大的是台東縣，農委會祭出開拓外銷、內銷及加工三支箭，將危機化轉機，陳吉仲昨天到台東向農民說明應變成果。

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饒慶鈴在場聆聽後表示，會全力配合中央解決鳳梨釋迦的問題，但也希望重返中國市場；中央如有困難，她可以理解，但請同意縣府組成類NGO到中國談判。現場也有農民向陳吉仲表達，中國禁鳳梨釋迦就是政治問題，應以政治談判來解決。

陳吉仲說明，中國去年片面以介殼蟲理由禁止鳳梨釋迦輸入，這是科學檢疫議題，在國際貿易規範下，薰蒸就可以除蟲，且現在農民防治率超過九十七％，雙方應在檢疫平台上談判。如果台灣由NGO談判可以賣到中國，就達到中國原先禁止輸入的目的。

陳吉仲強調，農委會將全力確保農民權益，透過三支箭全力穩定產銷價格，如果沒達到，還有釋迦保險可以彌補損失。

民進黨立委劉櫂豪也認為，中國是「不可控」的，危機可化為轉機，仍應持續開拓多元外銷市場。

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