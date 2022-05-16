國民黨苗栗縣長提名 傳黨中央鎖定徐志榮 議長鍾東錦嗆選到底

國民黨傳出鎖定由立委徐志榮（右，資料照）披掛上陣參選苗栗縣長，布局已久的議長鍾東錦（左，記者張勳騰攝）則強調，若黨中央的提名機制，讓他輸得不明不白，不排除參選到底。

2022/05/16 05:30

〔記者張勳騰、林良昇／綜合報導〕國民黨下屆苗栗縣長人選遲未決定，前天傳出黨主席朱立倫已鎖定由立委徐志榮披掛上陣。對此，徐志榮昨電話未接，但據指出，徐已拒絕黨中央；布局已久的苗栗縣議會議長鍾東錦則強調，若黨中央的提名機制，讓他輸得不明不白，不排除參選到底。國民黨昨表示，會繼續在地協調。

鍾今將辦「與鄉親報告」說明會

鍾陣營指出，因應年底大選，為凝聚藍軍團結氣勢，他身兼苗栗縣黨部主委，一肩扛起，有責任站出來，十六日上午九點將在苗栗縣黨部舉辦「與鄉親報告」說明會。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣一向藍大於綠，是西部縣市唯一未曾被「綠化」的縣市；民進黨已提名徐定禎參選下屆苗栗縣長，但國民黨選舉人選迄今未決定，引發基層黨員焦慮。

據了解，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭等人於十日、十一日到苗栗縣，積極拜會縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、傅學鵬等苗栗政壇要角，徵詢地方對縣長提名人選的意見。

朱立倫拜訪苗栗地方人士後，傳出徐志榮是苗栗「黃派」、「劉派」都有共識支持的人選，徐耀昌、劉政鴻等地方人士都傾向挺徐志榮，黨中央並鎖定徐志榮選縣長，鍾東錦仍選議長。但對以上傳聞，多位苗栗地方人士均表示存疑。

徐志榮之前已多次表態無意參選下屆苗栗縣長，對黨中央有意提名他參選，徐志榮昨未接電話，無法得知他對此事的看法。

徐志榮向黨代表強調「沒有要選」

據指出，徐志榮昨天下午兩點五十分透過LINE群組，向黨代表們表達「我自始至終都沒有要選，鍾議長、謝會長（指前苗栗農田水利會長、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘）都深知此事，希望大家能團結，以免苗栗被看笑話，而且我已拒絕黨中央了」。

謝福弘重申 不內訌 隨時可戰

獲傅學鵬等地方要角支持的謝福弘昨受訪說，若黨中央提名徐志榮，他樂觀其成，並全力支持，謝並重申他「不主動、不爭取、不內訌，隨時可戰」的態度。

鍾東錦則指出，徐志榮多次說無意願參選下屆縣長，如今黨中央要徐披掛上陣，相信徐自己還要進一步評估，要不要接受。

鍾強調，他保留參選縣長的權利，他的個性是不服輸，若黨中央的提名機制讓他輸得不明不白，他不排除參選到底；近日也有不少支持者不斷勸進，要他走自己的路拚到底，他會審慎衡量，做出最穩當、妥適的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法