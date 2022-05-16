自由日日shoot》中共扶植台灣網紅亂台！

政府如何反制中共對台青統戰

2022/05/16 05:30

搞認知作戰 散布假訊息

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共持續加大對台灣青年統戰工作力度，中共官方主導的「兩岸青年發展論壇」上週三於中國杭州登場，「台灣表妹」李喬昕、YouTuber「寒國人」張紹群等多名台灣網紅均受邀參加，分享經營自媒體成功經驗，並鼓勵台青赴中發展。民進黨立委強調，中共利用網紅對台灣年輕人發動認知作戰，國安單位應調查背後有無合作行為。

國安單位應調查有無涉及違法

情資顯示，烏俄戰爭初期即有網紅自稱「來自寶島的綱綱」，於網上散布中方協助在烏克蘭的台灣民眾「撤僑」等不實訊息；近期也有在中國發展的台青拍攝「滴水驗親」、「我們都是劉畊宏」等短片於網路流傳。

請繼續往下閱讀...

本屆「兩岸青年發展論壇」座談活動上，曾說此生不悔入華夏的「台灣表妹」李喬昕，公開呼籲台灣青年要影響身邊朋友，讓他們來「祖國」走一走、看一看。她也在接受中媒訪問時透露，未來將結合台商、韓國直播主繼續擴大影響力。

對此，熟稔兩岸事務官員指出，台灣網紅做為統戰樣板，宣傳手法非常老套，內容與網路年輕世代的主流民意相悖，很難獲得台灣年輕人的認同及共鳴。不過，這些網紅很有企圖心，持續不斷宣傳，網路主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）應有所作為，不能因自媒體就放任不管。

官員談及，台灣網紅若與中共黨政軍機構有任何形式合作行為，可用兩岸條例第卅三之一規定查處。另外，為有效防範中共利用台灣民主自由體制，透過影、視、音節目與圖書出版品來台播映、出版，伺機文化滲透、統戰宣傳或認知作戰，文化部也可依兩岸條例第卅七條等相關規定，落實審查許可等安全管理機制。

「用台灣網紅來講台灣壞話！」民進黨立委林楚茵表示，中共對台統戰與時俱進，早期是找台商、台灣藝人，但這些人多半講中國好話，不會講台灣壞話，這幾年中國臭名遠播，已進化到用台灣網紅來亂台，有的還會散布假訊息，企圖擾亂台灣防疫及民心，檢警可直接用散佈假訊息偵辦。

民進黨立委張廖萬堅指出，台灣自媒體亂象橫生，日前有黑道開直播嗆聲，已對治安造成危害。現在境外敵對勢力又利用網紅對年輕人認知作戰，國安單位應調查背後有無合作行為，有無收取中共資金？若有涉及違法情事，有關單位應該立即啟動偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法