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    加國議員古柏：台灣就是台灣

    加拿大聯邦眾議員古柏十三日於加拿大國會質詢時強調，「台灣不是中國一省，台灣就是台灣！」（擷取自臉書）

    加拿大聯邦眾議員古柏十三日於加拿大國會質詢時強調，「台灣不是中國一省，台灣就是台灣！」（擷取自臉書）

    2022/05/15 05:30

    要求加拿大衛生研究院 更正國籍標註

    〔記者楊丞彧／台北報導〕加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）因曾在國會逐字拼出TAIWAN知名度大開，並獲得「拼字哥」封號。十三日於加拿大聯邦眾議院院會上，古柏質詢衛生部長杜可洛，為何加拿大衛生研究院（CIHR）錯將台灣獎助金申請者國籍標註為「台灣，中國的一省」，他直呼：「台灣不是中國一省，台灣就是台灣！」

    去年六月古柏提出「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act），為強化加台關係提供法律架構，這項友台作法也受到關注。

    古柏十三日在院會表示，早在六個月前，他就針對CIHR錯標一事提出質詢；為什麼過了六個月，這樣錯誤的標示依舊存在。他問杜可洛，為何未能處理這樣公然錯標台灣的事？杜可洛則酸溜溜地回應，感謝平常鮮少關注公衛議題的議員對此提出質詢，相信未來也會持續保持對公衛政策的興趣，期待與議員在此議題上合作。

    拜登將訪韓日 美9眾議員籲增訪台灣

    此外，美國總統拜登廿日將啟程出訪南韓與日本，九位共和黨籍眾議員十二日聯名致函拜登，強調若要展現美國對台承諾確實是「堅若磐石」，此行應考慮增加訪問台灣的行程。

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