拜登簽署法案 挺台入世衛

第75屆世界衛生大會（WHA）將5月22日登場，美國總統拜登昨簽署法案，協助台灣重獲觀察員身分。圖為在瑞士日內瓦的世衛總部。（路透檔案照）

2022/05/15 05:30

〔記者蘇永耀、楊丞彧／綜合報導〕第七十五屆世界衛生大會（WHA）將於五月廿二日至廿八日在瑞士日內瓦登場。美國國會近期通過友台法案，協助台灣重獲觀察員身分。美國總統拜登選在簽署期限最後一天的昨日簽字，法案即起生效，展現美國挺台力道。我外交部及總統府表達感謝，強調將與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續貢獻。

參院外委會主席：力推台灣參與世界

法案主提案人、參議院外委會主席梅南德茲推文說，很高興看到拜登簽字，讓這部法案成為法律。而面對中國惡意，我們努力、有力「展現美國對台灣在世界舞台適當參與的承諾」。

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蔡政府上台後，世衛組織連續多年排除台灣參與，梅南德茲去年三月與參議院台灣連線共同主席殷荷菲提出法案，盼助台灣重獲世衛觀察員身分。法案去年八月獲參議院「一致同意」通過，今年四月眾議院以四二五票贊成、○票反對過關，並於五月遞交白宮。白宮昨宣布，拜登已簽署編號S.812的涉台法案。

台灣是全球衛生貢獻者 不能被排除

法案要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。法案並說，台灣是全球衛生模範貢獻者，一九九六年以來挹注超過六十億美元，提供超過八十國國際醫療及人道援助，將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。

目前台灣尚未收到邀請函，我外交部指出，將持續爭取到最後一刻。今年將由衛福部政務次長李麗芬率「世衛行動團」 赴日內瓦，表達台灣參與的訴求與決心。

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