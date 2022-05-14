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    立院三讀》教召5次發獎金 今年就實施

    立法院院會昨三讀通過「後備軍人召集優待條例」，明定教召第五次起，應發給召集獎金。圖為十四天教召戰術行軍。（八軍團提供）

    立法院院會昨三讀通過「後備軍人召集優待條例」，明定教召第五次起，應發給召集獎金。圖為十四天教召戰術行軍。（八軍團提供）

    2022/05/14 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「後備軍人召集優待條例」，明定後備軍人接受教召、並完成訓練合計達五次者，自第五次起，每次完成訓練後，應發給召集獎金；租稅優惠方面，事業單位、機構等給付員工因教召請假期間薪資，得就被教召後備軍人薪資金額的一五○％，自申報當年度所得稅的所得額中減除。此條例自今年一月一日實施。

    國防部長邱國正在立院外交及國防委員會初審本案時指出，「後備軍人召集優待條例草案」主要是配合「新制教召十四天」改革，增加後備軍人召集期間優惠及福利措施，並減少對企業之衝擊，以維護召員權益。

    三讀條文明定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達五次者，應自第五次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。

    國防部昨表示，目前正擬定獎金發放額度、志願報名等方式，待行政院核定後公布施行，並強調本條例通過後將有助激勵後備軍人士氣，提升後備戰力，進一步健全與完善召集訓練之制度。

    針對後備軍人教召後的其他優待，三讀條文明定，後備軍人自解召之日起一年內，至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優惠；在解召之日起一年內，得憑解召證明至國防部所屬福利站購物，及國軍英雄館自費住宿。

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