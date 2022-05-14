王炳忠共諜案 高院宣判5人仍無罪

王炳忠共諜案 一、二審判決理由

2022/05/14 05:30

中國籍人士周泓旭 繼續限制出境至11月22日

〔記者楊國文、溫于德／台北報導〕新黨成員王炳忠、林明正、台北市議員侯漢廷、王父王進步等四人，遭控被中國籍人士周泓旭吸收在台發展組織，涉犯國家安全法，一審判決五人均無罪；檢方上訴，論告批評五人替中方發展組織有如「溫水煮青蛙」，已對國家安全造成危害，五人則質疑檢方是為起訴而起訴。高等法院二審昨宣判，認定五人並無拉攏吸收內應勢力、危害國家安全的行為，仍判無罪。

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高檢署表示，待收到判決後再研議是否上訴。

高檢署：五人受中方資助 在台發展組織

高院指出，周泓旭雖一、二審都獲判無罪，但全案尚未確定，周並非我國國民，有逃亡之虞，當庭諭知周繼續限制出境至十一月廿二日，王炳忠等四人則撤銷限境處分。

王炳忠聆判後，肯定高院秉公審判，還其清白。律師團發表聲明稱，檢方未補強證據就上訴，有濫用國家機器侵害人權之虞，且依速審法規定，一、二審皆無罪，檢方只有在判決適用的法令牴觸憲法、司法院解釋或判例等情況才能上訴，籲檢方勿再濫行上訴。

檢方偵辦周泓旭共諜案（周被判刑一年二月定讞，已刑滿出獄）時，查出王炳忠、林明正、侯漢廷、王進步四人，於二○一四年起被周吸收，接受中國「國台辦政黨局」副處長崔趙輝、「上海市對外聯絡辦公室」官員趙超指示，利用「燎原新聞網」等吸收、滲透軍方，在台發展組織，北檢依國安法發展組織罪嫌起訴五人。

台北地院認定，無法證明王炳忠等五人對國家安全造成「明顯且立即」的危險，均判無罪。檢方上訴高院。

高檢署論告指出，王炳忠等五人接受國台辦、上海市政府對外聯絡辦公室資金援助，在台發展組織，已對國安造成重大危害，質疑一審判決「對國家安全的保護，連竊盜罪都不如」，應改判有罪。

王炳忠等五人均辯稱無罪，王批評檢方濫行起訴，周泓旭堅稱未危害台灣國家安全，抱怨「共諜案官司纏訟五年，使我的人生等於空白」。

高院：檢未證明5人有危害國安意圖

高院認定，王炳忠等人雖透過「燎原新聞網」等組織舉辦活動，以招攬認同新黨和平統一理念的人，但未危害國家安全，周泓旭雖有取得相關團體名單，或透過林明正蒐集相關人員資料，但沒有招募、吸收成為內應勢力等行為，無法認定已危害國家安全；檢方未證明有危害國安意圖，以及為中國發展組織的行為，仍判無罪。

高等法院昨日宣判新黨成員王炳忠（左二）、林明正（左一）、王炳忠父親王進步（右一）等五人涉犯共諜案無罪。王炳忠等人與律師魏憶龍（右二）於法院外發無罪聲明。（記者塗建榮攝）

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