大城鄉長 秘書索賄 監院彈劾

涉案停職的大城鄉長蔡鴻喜向廠商索賄，監院昨全票通過彈劾。（翻攝大城鄉公所臉書）

2022/05/13 05:30

〔記者吳書緯、張瑞楨／綜合報導〕因涉案停職的彰化縣大城鄉長蔡鴻喜、前秘書王宏銘，以疏通民眾抗爭、核發路證等為對價，向鋪設陸域電纜管路的廠商索賄；監察院十日審查，全票通過監委蔡崇義、王美玉、王幼玲提案，彈劾王宏銘、蔡鴻喜，全案移送懲戒法院審理。

此案被稱為彰化縣大城綠電工程蟑螂案，彰化地院於去年十月十五日判決，蔡鴻喜被依貪污等罪判刑四年半、褫奪公權六年，王宏銘被依藉端勒索財物等三罪，分別判刑六年半、五年十個月、五年四個月，褫奪公權各五、五、六年。此案目前於台中高分院二審中，預計六月八日宣判。

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監察院昨指出，太陽光電或風力發電等，為併網需要，均須施作陸域電纜管排工程至台電變電所，蔡鴻喜擔任大城鄉第十七、十八屆鄉長，具有審核決行是否核發該鄉所管理道路之路證等權限，竟透過白手套，向廠商索賄三五○萬元，並從中收取三○三萬元。王宏銘任職大城鄉公所秘書期間，與地方人士共同向承攬廠商索討總計一千兩百萬元，並從中取得四七五萬元。

監院表示，蔡鴻喜、王宏銘二人違失事證明確、情節重大，嚴重敗壞法紀及損害政府形象，已違反「公務員服務法」、「彰化縣政府員工廉政倫理規範」，依法提案彈劾，並移請懲戒法院審理。

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