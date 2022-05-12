陸委會闢謠︰港人在台就學 無法藉此獲身分證

（資料照）

2022/05/12 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部日前修正「香港澳門居民來台就學辦法」，開放港澳學生可來台就讀高中及五專，外界質疑恐遭紅色滲透。陸委會昨澄清說明，港澳學生及親屬不會因此取得台灣身分證，我國開放港澳學生來台行之有年，若斷絕港人接受自由民主教育空間，反會助長中共赤化策略。

陸委會說明，一、來台就讀的港澳學生及其親屬無法逕取得我身分證，所謂「留學移民」或「依親移民」是刻意扭曲政策。二、來台就讀港澳學生及其親屬無法因此直接取得投票權，將就學與參政連結完全是移花接木、以訛傳訛。

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第三，陸委會說，考量港澳生為未成年人，已訂定完善配套；學生家長無法隨行居留的做法與主要國家一致，不應被雙標檢視。四、港澳生錄取名額是採「外加」方式，不會排擠國內學生就讀高中之權益，反而對台灣能有經濟貢獻。

五，陸委會強調，港澳學生來台就學居留須依既有法規審核。政府於一九九七年訂定相關辦法，對開放港澳學生來台就學，早有完善的管理規範且行之數十年。若訴諸恐懼，就一味斷絕港人接受自由民主陶冶的機會，反而會讓中共赤化世界的目標得逞。

官員受訪表示，中共已在香港推行愛國紅色教育，許多香港家長有意將未成年子女送來民主台灣就讀，若台灣一味將所有港人視為中國人，將對台灣民主發展不利。

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