李孟居親友 籲中國放人回來

李孟居去年出獄後，因附加刑無法離開中國。（資料照，記者陳鈺馥翻攝）

2022/05/12 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被中共指控是台諜，判刑一年十個月、剝奪政治權利兩年，但有別於同被關押的李明哲可直接返台，李孟居去年出獄後，卻因附加刑無法離開中國。向來低調的李孟居親友昨首度發聲明表示，希望中國當局能夠儘快解除對李孟居的一切管制、恢復他的人身自由，讓其能夠立即返台與親友團聚。

呼應李明哲「高調救援」

台灣人權工作者李明哲遭中共以「顛覆國家政權罪」判刑五年後返台，他推估自己能夠順利回台，而李孟居無法回來，可能是高調救援，讓威權政府有所忌憚。

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關於李明哲召開記者會控訴，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨回應，李明哲被司法機關判刑，有充分的事實依據和法律依據，其本人也供認不諱，二十三次撰寫親筆供詞及悔過書，詳細交代其犯罪經過，多次表示認罪悔罪。李的不實之詞不值一評。

對於同遭剝奪政治權利兩年，何以李明哲可直接返台，李孟居還要服附加刑？朱鳳蓮僅說，「對台灣居民在中執行剝奪政治權利附加刑問題，有關部門均嚴格依照法律規定，結合個案情況作出決定」。

李孟居親友發聲明表示，李在中國被拘禁已將近三年，親友至今仍然不知被抓捕的真正原因及當時場景。期間家族有三位長輩不幸離世，李孟居都無法親自回台悼念，造成了終身的遺憾與苦痛。

聲明質疑，不能夠理解，為什麼一位普通的出差旅客，入住央視所說的旅館高層，拍攝的照片會是「國家秘密」？更不懂國台辦發言人說的「犯罪事實清楚，證據確鑿充分」到底是什麼？是李孟居拍照行為？還是網路上搜尋早已公開的「深圳灣武警集結」新聞圖片並親自求證。

聲明提及，李孟居沒有明確的政治主張，名片上印的鄉政顧問、理事等頭銜，僅是接受捐款的組織和虛職。這樣單純、熱心關懷社會的人都能夠被扣上「台獨骨幹」等莫須有的帽子，那台灣九十九％民眾都是「台獨骨幹」，這讓人感覺中國政府可以拘押任何普通人。

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