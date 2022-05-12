涉詐518萬助理費起訴 戴寧求刑24年

嘉市議員戴寧涉詐助理費五一八萬餘元，遭求處重刑二十四年。（資料照）

2022/05/12 05:30

嘉院裁定續押禁見

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費，三屆任期內共詐得金額五一八萬餘元，嘉義地檢署昨依涉犯貪污治罪條例詐領財物等罪起訴戴寧，求處重刑二十四年。戴寧自三月十三日遭收押禁見於嘉義看守所，昨移審嘉義地院，嘉院晚間開庭三個多小時，裁定續押並禁見。

律師︰檢方起訴毫無標準

戴寧委任律師陳澤嘉表示，對於法院裁定無法接受，戴寧第一時間已請他提出異議來救濟。對於戴寧遭求處重刑，陳澤嘉也說，戴寧沒有做殺人放火的事，檢方起訴毫無標準，戴寧堅決否認犯罪，會堅持捍衛清白。

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檢︰幾乎都作為個人花用

起訴書指出，戴寧自二○一○年三月一日起擔任嘉市議會第八屆至第十屆議員，她在三屆議員任期內，涉以人頭詐領助理費案，所為涉犯三次貪污犯行，任期不同，犯意各別，請求法院分論併罰，依貪污治罪條例詐領財物等罪論處。

檢方重批，戴寧經查獲後，猶矯飾卸詞，不僅矢口否認犯行，又將助理聘用事宜推諉稱係其已故父親、前嘉市議員戴建三所為，諸多所辯，經查均不可採，犯後態度惡劣，始終未見悔意。

起訴書表示，戴寧自二○一二年六月起至今年二月間止，找來陳姓、郭姓、邱姓、曾姓等四人當人頭（四人所涉使公務員登載不實罪部分，另為緩起訴處分），四人未擔任公費助理工作，或僅偶有協助，戴寧卻向嘉市議會申請公費助理，四人或帳戶由戴寧管理，或將帳戶內金額領出後交由戴寧，供戴寧私人使用，共詐得五一八萬餘元，幾乎都作為戴寧個人花用，檢方已查扣戴寧名下嘉市土地及房屋共兩筆。

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