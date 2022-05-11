坎貝爾：維持台海和平 對美歐利益至為重要

白宮印太事務協調官坎貝爾表示，維持台海和平對美國和歐洲的利益至為重要。（路透檔案照）

2022/05/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮印度─太平洋事務協調官坎貝爾九日指出，儘管烏克蘭戰爭構成急迫且立即的挑戰，但是廿一世紀更大、更根本性的挑戰在印太地區。據「自由亞洲電台」報導，坎貝爾稱維持台海和平對美國和歐洲的利益至為重要。

坎貝爾九日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）共同舉辦的印太跨大西洋對話研討會。他談到拜登即將展開的亞洲之行，表示「儘管眼前有在烏克蘭的緊急和立即任務需要、也必須由跨大西洋兩岸團結因應，同時我們必須體認到，廿一世紀更大、更根本性的挑戰，其實在印太地區」。

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他說，印太國家對與烏克蘭和歐洲相關議題的投入程度令他驚訝。他認為，其中一個原因是中國、俄羅斯在北京冬季奧運會前發表的聯合聲明，讓亞洲各國震驚又擔憂，而烏克蘭遭俄國入侵也給印太地區國家一個警示，激發更高的戰略思維。

他說，烏俄戰爭是將美歐之間的合作擴大，更深入與印太地區國家接觸的機會；「美歐之間真正需要強化的其中一個領域，就是太平洋地區」，「美歐之間的對話也可以傳遞一個微妙的訊息，維護台海和平穩定對美國和歐盟有龐大的利益，維護台海現狀至為重要」。

日駐美大使：拜登訪日將啟動IPEF

拜登將於廿到廿四日訪問日本、南韓，並將在東京與澳洲、印度和日本召開「四方安全對話」（QUAD）高峰會，反制中國帶來的挑戰。日本駐美國大使富田浩司九日在CSIS座談會上說，預料拜登訪日期間，將正式啟動美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。他說，美國退出跨太平洋夥伴協定後，中國非常積極地要趁虛而入，「我們擔心（中國的舉動），所以非常歡迎正式啟動IPEF」。

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