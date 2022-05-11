中國誘認間諜罪 李明哲：不能出賣國家

李明哲感謝國內外人士關切和奔走。（記者王藝菘攝）

2022/05/11 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」判刑五年，服刑期滿返台。李昨舉行記者會表示，中國曾想用間諜罪來辦他，卻找不到任何證據，中國從來就是要用間諜罪來打壓台灣國格，意圖非常明顯，他也堅持不認間諜罪，因這會牽連整個台灣政府，「我不能出賣我的國家」。

李妻：感謝五年來沒有被忘記

李明哲與妻子李凈瑜身穿白色上衣，手牽手於立法院召開記者會。一開始，李凈瑜哽咽地說：「我的先生終於回來了！」由於國內外人士關切和奔走，讓李明哲所受到的對待可以被世人知道，經歷了這五年仍然沒有被忘記，為此向國內外媒體及許多NGO人士、前民進黨主席施明德等致謝。

請繼續往下閱讀...

李明哲表示，他於二○一七年三月十九日從澳門通過珠海口岸入境中國時就被逮捕，當時「我知道我在劫難逃」。做為一個台灣人，他能協助中國政治犯與家屬的方式只有兩種，一是援助孤立無援的他們；二是在網路上分享台灣人追求民主的人權血淚歷史，這些行為並沒有踰越身為一個台灣人必須謹守的分寸。

李明哲透露，中國的國安人員在偵訊時一直追問他背後的金主是誰，「其實就是我的妻子」，他刷信用卡以及妻子的積蓄全數用來買書給中國的朋友，或者定期捐助中國政治犯及家屬，沒想到這些基於人道信仰與人道主義的作為卻被中國看成是顛覆政府，「這就是獨裁政府的本質，草木皆兵，入我於罪」。

李明哲被監禁十多天以後，中國國安人員態度軟化，轉向要他承認在台灣受到哪一個官方單位的資助，資金是用來資助哪些人，並且多次暗示，兩岸有所謂交換間諜。

李明哲強調，他最後只願承認很可笑的顛覆國家政權罪，因為顛覆國家政權是個人行為，但間諜罪會牽連整個台灣政府，「我不能出賣我的國家！」

公開審判 只是法西斯的馬戲團

李明哲說，審判過程不聘請律師，他與妻子是有默契的，因為所謂公開審判其實就是「法西斯的馬戲團」，只是要有律師妝點，庭審過程中，「不允許我做任何答辯、甚至不允許我講話，只允許我唸一篇事先審核過的認罪書，其他都由官方律師代替發言，擦脂抹粉」。

李明哲也抨擊湖南赤山監獄是血汗工廠，曾一天強迫他們勞動多達十一、十二個小時，假日也不得休息，如今平安返台，將用餘生讓李凈瑜幸福，他們夫婦並沒有要從政，還是會回到原來的工作，安靜地做研究。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法