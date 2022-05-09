空軍戰力交棒 外購、國造齊發

我國空軍新舊戰力交接節點

2022/05/09 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為肆應與日俱增的中國軍事威脅，運用多元方式獲取新式裝備，除了對美國採購的六十六架F-16V block70戰機，將自明年起陸續交機之外，空軍近期送至立法院的報告也揭示，我方持續將與美方合作，執行「下一代戰機」關鍵技術研發案。據了解，國軍正委託中科院進行新型戰機發動機「織女星計畫」等案，預計明年有初步成果，屆時將驗證能否滿足軍方所需。

F-16Vblock70 明年起交機 戰機發動機研發也將有初步成果

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我國為滿足防衛所需，正執行「鳳展計畫」，預計明年將完成一百四十架F-16 block20戰機的升級工作，並自明年至二○二六年向美國購得六十六架F-16V block70戰機；為培育新一代飛行員，國軍委由漢翔公司量產六十六架「勇鷹」高教機，同樣於二○二六年完成交機。

除此之外，國軍為強化「國防自主」能量，亦委託中科院進行新式戰機研發案，根據空軍近期送至立法院的報告揭示，中科院自二○一九年起執行新型戰機關鍵技術研發計畫，空軍配合中科院執行相關進度研討並掌握進度及各項風險。

我國上一次研製主力戰機的時間點，為一九八○至九○年代研發「經國號」戰機，迄今已超過卅年，關鍵技術尚待掌握。空軍表示，國軍將積極強化華美交流、多元彙整科技新知及關鍵技術，適切評估獲得新型戰機的各項方案，並持續強化與美國軍事交流，建立雙方互動及合作，推動國內各項新式武器研發作業。

據了解，國軍為獲得新一代戰機，委託中科院執行「織女星計畫」研發戰機發動機，預計明年將有初步成果；包括航電等各項系統研製案亦同步執行，屆時將驗證能否滿足軍方所需。而新一代戰機將依照國際趨勢，追求與「第五代戰機」相符的同等性能。

另外，駐守於台東志航基地、用於訓練新科飛官的F-5戰機，預計二○二四年將全數汰除。空軍近日亦發布訊息指出，編號「五三八○」的F-5戰機飛行時數已屆滿一萬小時，在此型機未來卸下任務前，仍將保持最佳狀態，守護我領空的安全。

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