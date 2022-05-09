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    美中情局長：烏俄戰爭 影響北京對台盤算

    美國中央情報局局長伯恩斯。（路透檔案照）

    美國中央情報局局長伯恩斯。（路透檔案照）

    2022/05/09 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯（William Burns）七日指出，中國正密切觀察俄羅斯在烏克蘭的衝突，該衝突將影響中南海對台灣的盤算，尤其是大西洋兩岸聯盟聯手讓俄羅斯為其侵略行徑付出經濟代價，讓中國大感意外。但他認為，烏克蘭戰爭不會改變中國國家主席習近平想要控制台灣的決心。

    西方盟國團結抗俄 中國大感意外

    伯恩斯是在英國金融時報於華府舉行的一場活動上，做上述表示。伯恩斯說，烏克蘭戰爭令習近平感到「不安」，顯示當西方盟國團結一致，北京與莫斯科的友誼有其「極限」；進入第十一週的烏克蘭戰爭的前十週的「痛苦經驗」令中國領導層詫異，可能影響其對台灣問題的盤算。

    伯恩斯指出，中國也對俄羅斯總統普廷的所作所為反讓美歐更為靠近感到驚愕，並正審慎觀察以從中汲取可用於台灣問題上的教訓，「儘管我一點也不覺得這（俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭）會削弱習近平未來掌控台灣的決心」，但這場戰爭「影響他們的盤算」。他認為，北京當局對俄國軍隊的拙劣表現，以及來自整體烏克蘭社會的頑強抵抗「深感震驚」。

    伯恩斯說，習近平領導下的中國是美國長期面臨的「最大地緣政治挑戰」，但也不能低估來自俄羅斯的威脅；普廷以一種非常令人不安的方式顯示，式微強權的破壞性不亞於崛起中的大國。

    針對稍早有報導指稱美國提供情報，協助烏克蘭擊斃俄羅斯將領與擊沉俄國軍艦「莫斯科號」，伯恩斯以「不負責任」、「非常危險」、「禍從口出」來形容此等爆料，直言無論私下或公開都不該談論特定情報議題，並強調低估烏克蘭自身的情報能力是「大錯特錯」，畢竟戰爭是在烏克蘭開打，烏克蘭自然比美國及其盟友掌握更多情報。

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