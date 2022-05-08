散布謠言 帝吧在台管理員判3個月

花蓮縣男子尹垣程及其中國裔配偶劉慧，在台擔任「帝吧中央集團軍」臉書社群管理員，散布防疫不實謠言被法院判刑。（翻攝臉書）

2022/05/08 05:30

尹垣程赴中國受訓成網軍 與中妻劉慧返台干擾防疫

〔記者王錦義／花蓮報導〕中國社群「帝吧」在網路「四處出征」反華、台獨份子，檢警調查發現花蓮縣男子尹垣程與中國裔配偶劉慧，二○一九年曾赴中受訓，並利用「帝吧中央集團軍」、「帝吧根據地」等臉書社群散布防疫不實資訊，花蓮地方法院依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判尹三個月徒刑，偽造文書罪拘役五十日；劉則依偽造文書罪判拘役四十日，緩刑兩年得易科罰金。

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帝吧臉書社團最高權限管理人

檢調人員調查，卅七歲的尹垣程自二○一六年開始管理臉書社團「帝吧中央集團軍」及「帝吧根據地」等社群，由於尹到處「出征」的行徑經常被人檢舉，被臉書禁言，因此以廿多個假名申請多個臉書分身帳號，並擔任帝吧臉書社團的最高權限管理人。

尹在二○一七年與中國山西的劉慧結婚後，定居在花蓮縣，二○一九年八月兩人赴中國江西受訓為網軍，返台後於總統大選、疫情期間散布假訊息，劉慧也偽造「紀林楓」等假身分向臉書申請帳號，二人於二○二○年一到三月疫情期間在網路放假消息，干擾台灣防疫政策。

起訴書上羅列尹、劉夫婦於帝吧社團發布的各類謠言如「剛剛收到秘密情報，這次的病毒擴散事實上是某家公司外洩的」；尹垣程也以社團管理員身分審核發布不實訊息，如「我叔叔是民進黨議員，我偷看到他和高嘉瑜視頻聊天時提到武漢肺炎，說現在台灣已經超過八一七例了，死亡五百了」、「前總統李登輝因罹患新冠肺炎逝世」等二十四條不實謠言。

夫妻二人在二○二○年十二月被調查站逮捕送辦，尹否認犯行，辯稱他「開玩笑的」，按下審核通過的文章他都沒注意看。檢方認為，尹管理的社團訊息非一律同意發布，而是部分准許、部分拒絕，顯示有散布不實謠言的意圖。全案進入法院審理後，二人請求認罪協商爭取輕判，法院依協商程序判處有期徒刑。

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