台鐵公司化折衷版 拚月底三讀

攸關台鐵改革的公司化條例草案，府院黨將力拚立院本月底會期結束前完成三讀立法。圖為台鐵工會五月一日罷工，僅少數列車行駛，車站顯得空蕩。（資料照）

2022/05/08 05:30

政院版、工會版歧異 將協商整合

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院向立法院提出攸關台鐵關鍵改革的公司化條例草案，據悉，儘管台鐵工會反彈聲浪不斷，日前還發動五一勞動節集體休假，府院黨將力拚立院本月底會期結束前完成公司化條例的三讀立法，並可望通過修正政院版本的折衷版以對台鐵工會釋出善意，並爭取在野黨立委的支持，民進黨團內部也有共識，公司化條例草案在立院本會期要完成立法。

政院向工會釋善意 爭取在野支持

黨政人士指出，立法院已在上個月完成公司化條例草案的初審，但保留不少關鍵條文待協商，立院近期就會舉行委員會的朝野黨團協商，若協商不成，再交由立法院長游錫堃召集朝野協商，由於部分國民黨與時力立委呼應台鐵工會對公司化條例草案的主張，勢必會協商出一個折衷版，以利於台鐵未來推動改革。

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立法院交通委員會在四月二十一日經表決，初審通過有關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，但包含設立清償短期債務基金、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利等關鍵條文皆未達成共識，將保留送黨團協商。

據悉，以台鐵債務的清償為例，行政院版本的公司化條例主張短期債務由交通部設立基金承接。總計台鐵四二○八億元債務，以四項措施處理，首先，既存短期債務一四八四億餘元，由交通部設立基金處理；其次，舊制退撫金六五四億餘元，由交通部逐年編列預算支應；第三，遞延負債一九○九億餘元，依屬性由政府或台鐵承接；第四，應付貨款一五九億餘元，以一般支付程序處理。

本會期完成立法 民進黨團有共識

不過，台鐵工會則要求債務全部清零，工會版本主張台鐵歷史債務由政府概括承接或設置償債基金，清償所有債務，且基金財務來源由交通部自籌，工會版還詳細列出歷史債務包括了新舊制退撫金、新舊制退撫金衍生債務利息，以及其他配合政府政策而生虧損所累積。

黨政人士指出，有關政院版與工會版的歧異，未來一定會協商出折衷版，民進黨團對台鐵公司化儘速完成立法已有共識。

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