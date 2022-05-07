經濟間諜祭重刑 立院拚月底前三讀

立法院本會期 待處理重要議案

2022/05/07 05:30

因疫情嚴峻 朝野協商決定不開臨時會

〔記者謝君臨、吳書緯、李欣芳／台北報導〕立法院本會期月底即將結束，朝野黨團昨協商決定，因疫情日益嚴重，原則上不開臨時會。不過，本會期尚有攸關保護台灣高科技產業的「國家安全法」與「兩岸人民關係條例」等重要修法議案，力拚月底前三讀。

立法院長游錫堃昨邀集朝野黨團協商，討論因應疫情發展立法院議事相關事宜。游報告指出，至前天為止，共有四位立委確診，另有十五名職員、立委助理廿人、警衛十八人、工友和司機十九人、外包人員七人、國會聯絡人三人，合計八十六人確診。朝野達成共識，五月底法定會期結束後不開臨時會，但保留彈性，如有必要且疫情降溫，再協商決定是否開臨時會，處理緊急重大議案。

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不過，包括今年度國營事業預算案、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，以及攸關國務機要費除罪化的會計法修法、台鐵公司化立法、促進轉型正義條例落日、國家安全法與兩岸人民關係條例，還有紓困條例延期等，民進黨團主張須於五月底前處理。

經濟間諜罪 最重關十二年、罰一億元

其中為保護台灣高科技「護國神山」產業，防止遭中國等境外敵對勢力侵害，政府推動「國家安全法」與「兩岸人民關係條例」修法，除增訂「經濟間諜罪」及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，最重關十二年、罰一億元；也明定關鍵技術人員未經審查赴中可罰一千萬元，目前兩案均已完成初審。

內政委員會昨也協商國安法與兩岸人民關係條例，由於兩岸人民關係條例沒有保留條文，因此協商重點在於國安法。會中，時代力量立委邱顯智針對國安法提出修正動議，經在場立委與政府官員溝通後，決定增訂條文「經認定國家關鍵技術者，應定期檢討」。未來將由游錫堃召集朝野協商，力拚月底前三讀。

此外，立法院民進黨團總召柯建銘在朝野協商結束前也表示，監察院副院長提名案咨文將於下週一中午以前送至立法院，屆時會尊重各黨團，將照程序處理。據悉，總統可望提名親民黨秘書長李鴻鈞出任監院副院長，以展現總統超越黨派的人事思考。

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