牡丹人批中科院「偷渡試射」 揚言暫停科研火箭場使用權

中科院昨表示，因為近期有火砲演習，為了觀測工作，所以在發射場搭設帳棚及整地做準備，「因未事先與鄉民溝通」引發誤會，中科院立即撤除及復原場地。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/07 05:30

〔記者蔡宗憲、吳書緯／綜合報導〕屏東旭海火箭發射場域四日因風力過大取消首次試射，不過，隨即有不明軍方單位進入施工，不尊重當地「僅供科技部使用」的約定，引爆居民怒火，並以機具剷平發射場內工事土堆反制，揚言將召開部落會議，暫停科技部火箭發射場的使用權，以捍衛部落的土地權益。

這起「偷渡試射」事件發生在四日傍晚，不明軍方單位在科技部撤離後進入，於現場搭起帳棚，並駛入拖板車及挖土機等大型機具施工。旭海村長潘勳鶴及鄉代潘呈清聞訊趕赴現場，詢問鄉公所及九鵬基地均不知情，後來才知道是中科院院本部，在未經科技部同意下逕行使用火箭發射場區域。

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中科院稱觀測演習 已復原場地

中科院回應說，因為近期有火砲演習，為了觀測工作，所以在發射場搭設帳棚及整地做準備，「因未事先與鄉民溝通」引發誤會，經鄉民與鄉公所關切後，中科院立即撤除及復原場地，並指派專人向牡丹鄉公所及鄉民說明，取得諒解。

但潘呈清等人表示，旭海部落在行使諮商同意權時，即明確要求科技部不可在未經部落同意下，出借場地予軍方使用，以表達部落對軍方不尊重地方民意的抗議，沒想到又有「類軍方」單位試圖偷渡試射，令當地居民相當不滿。

牡丹鄉公所指出，村民對科技部沒有善盡場地管理之責，輕易就被其他單位恣意使用十分不滿，如果科技部沒辦法保護管轄的土地，近日將緊急召開旭海部落會議，暫停科技部火箭發射場的使用權。此舉恐對六月份的科研火箭發射申請投下變數。

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