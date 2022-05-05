美議員提案 促售台攻擊性武器

美國參議員盧比歐提出「透過實力促進台灣和平法案」草案，呼籲美方優先處理對台軍售案，不再限制售台武器須為防衛性質，並呼籲雙方建立共同訓練計畫。（法新社）

2022/05/05 05:30

魯比歐：美方須優先處理對台軍售

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際社會關切台海情勢。為提升台灣抵禦中國侵略的能力，美國共和黨參議員魯比歐三日提出一部促進台灣和平法案，要求美國國防部每年審核保衛台灣的計畫，並根據評估擬定台灣獲准獲得的軍事平台、科技與裝備清單，優先處理對台軍售案，且不再限制售台武器須為防衛性質。

每年提供台灣20億美元軍事融資

這部「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）也呼籲美台建立共同訓練計畫，包括舉行完整規模的聯合軍事演習，以及在未來十年每年提供台灣二十億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）基金。

請繼續往下閱讀...

魯比歐表示，俄國總統普廷入侵烏克蘭並非威權政權第一次侵略鄰國、也不會是最後 一次；由於台灣恐在十年內遭到侵略，美國必須支持台灣，迫使中國國家主席習近平與中共不敢蠢動。

根據草案重點，促進台灣和平法案要求修訂「台灣關係法」，將原先美方僅可對台出售防禦性武器的過時條文，修改為「有助於台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，為台灣未來取得攻擊性武器鋪路。

針對近來美國售台武器面臨交付延宕問題，法案要求美國政府加速處理對台軍售案，國務院應預先批准前述國防部年度審議中確定加速向台灣轉讓的能力，不論合約簽訂順序為何，承包商應優先兌現售台軍事項目。法案還要求，美國國防承包商不得在中國從事業務。

此外，法案也要求美台建立高層級聯合軍事規劃機制，擬定全面性訓練計畫，提高雙邊軍事協同操作能力，改善台灣防衛能力，最終實現互通性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法