華視六度出包 蔡英文變「蔡EE」

華視昨午播報蔡總統為空軍司令授階新聞，竟將蔡總統名字誤植成「蔡ＥＥ」，引起外界熱議。（翻攝自爆料公社）

2022/05/04 05:30

〔記者徐郁雯／台北報導〕華視六度出包！昨日中午播報蔡總統為空軍司令授階新聞，竟將蔡總統名字誤植成「蔡ＥＥ」，引起外界熱議。對此，華視發出聲明向蔡總統致歉。

華視新聞上月廿日兩度發生跑馬燈失誤，公廣集團董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳雙雙請辭。不料華視又於廿四、廿九、卅日發生重大失誤，包含誤植行政院長蘇貞昌職銜為「總統」、誤植美國職棒隊徽，以及將上海確診數字，從原本的一萬一八一例誤植成一一八一萬例。

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由於一再出錯，華視除了懲處相關員工，乾脆拿掉字幕跑馬燈，整體畫面看起來相當清爽，沒想到僅剩一行標題也能繼續出錯。昨日中午十二點四十一分播報「劉任遠接任空軍司令 蔡英文總統親自授階」新聞，竟將蔡英文誤植為「蔡ＥＥ」。

出錯編審是累犯

華視昨發出聲明表示：「為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審。當值彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示『Ｅ』加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現十秒鐘。由於該員亦為四月廿日早上七點晨間新聞出錯之相關人士，將加重懲處。」「再度發生失誤，華視除向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。」

華視新任董事長鄭自隆接受本報訪問，表示現在全台都拿放大鏡檢視華視，在高壓的環境下出錯很正常，「誰不會犯錯？」事發後他到新聞部打氣，希望大家可以一起挺過這兩週的高壓期。

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