為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    華視六度出包 蔡英文變「蔡EE」

    華視昨午播報蔡總統為空軍司令授階新聞，竟將蔡總統名字誤植成「蔡ＥＥ」，引起外界熱議。（翻攝自爆料公社）

    華視昨午播報蔡總統為空軍司令授階新聞，竟將蔡總統名字誤植成「蔡ＥＥ」，引起外界熱議。（翻攝自爆料公社）

    2022/05/04 05:30

    〔記者徐郁雯／台北報導〕華視六度出包！昨日中午播報蔡總統為空軍司令授階新聞，竟將蔡總統名字誤植成「蔡ＥＥ」，引起外界熱議。對此，華視發出聲明向蔡總統致歉。

    華視新聞上月廿日兩度發生跑馬燈失誤，公廣集團董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳雙雙請辭。不料華視又於廿四、廿九、卅日發生重大失誤，包含誤植行政院長蘇貞昌職銜為「總統」、誤植美國職棒隊徽，以及將上海確診數字，從原本的一萬一八一例誤植成一一八一萬例。

    由於一再出錯，華視除了懲處相關員工，乾脆拿掉字幕跑馬燈，整體畫面看起來相當清爽，沒想到僅剩一行標題也能繼續出錯。昨日中午十二點四十一分播報「劉任遠接任空軍司令 蔡英文總統親自授階」新聞，竟將蔡英文誤植為「蔡ＥＥ」。

    出錯編審是累犯

    華視昨發出聲明表示：「為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審。當值彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示『Ｅ』加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現十秒鐘。由於該員亦為四月廿日早上七點晨間新聞出錯之相關人士，將加重懲處。」「再度發生失誤，華視除向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。」

    華視新任董事長鄭自隆接受本報訪問，表示現在全台都拿放大鏡檢視華視，在高壓的環境下出錯很正常，「誰不會犯錯？」事發後他到新聞部打氣，希望大家可以一起挺過這兩週的高壓期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立院三讀通過》旅行業水域活動 應投保責任險
    2022/05/04 05:30

    立院三讀通過》旅行業水域活動 應投保責任險
    立院三讀通過》陸海空軍勳賞 刪除「鎮懾內亂」規定
    2022/05/04 05:30

    立院三讀通過》陸海空軍勳賞 刪除「鎮懾內亂」規定

    學者籲：《菸防法》合理修法才能達到目的
    立院三讀通過》商品標示法修正 網購平台納規範
    2022/05/04 05:30

    立院三讀通過》商品標示法修正 網購平台納規範

    認識總統病：無症狀的心房顫動
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播