M109A6交貨延宕 國防部：確保F-16V、M1A2T如期交付

國防部昨表示，因國際情勢變化緣故，人攜式刺針防空飛彈今年有延遲交運風險，我方將持續要求美方依約執行。（取自美國陸軍臉書）

2022/05/04 05:30

烏俄戰爭影響 人攜式刺針飛彈有延遲交運風險

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國向美國採購四十門M109A6自走砲，因「產線排擠」致使交貨期延宕三年。國防部昨表示，包括F-16V block70戰機、M1A2T戰車等主戰裝備，目前仍在交貨節點上。唯於烏俄戰爭之中，廣獲烏軍使用的人攜式刺針防空飛彈，今年有延遲交運風險，我方將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

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刺針飛彈原訂後年獲250枚

烏克蘭運用大量刺針防空飛彈、標槍反裝甲飛彈遲滯俄軍攻勢，也因美國提供大量刺針飛彈予烏克蘭，美國軍工巨擘雷神公司日前亦坦承，受限於飛彈零組件庫存，縱使刺針飛彈要加速生產，可能也要到明年之後才能實現。

由於陸軍、海軍共編列一三三億餘元預算，計畫於二○二五年以前向美國採購人攜式刺針飛彈，強化單兵防空戰力，其中，陸軍原訂二○二四年即獲得一○八套、二五○枚飛彈，卻深受烏俄戰事及供應庫存影響。陸軍計畫處副處長朱文武昨坦言，人攜式刺針飛彈因國際情勢變化，今年有延遲交運風險，將配合全案採購作業，持續要求美方依約執行。

M109A6替代案評估中

美方考量M109A6自走砲對我軍售案交付期程延後，因此提出「海馬斯」多管火箭等替代方案。朱文武表示，「海馬斯」多管火箭能與國造「雷霆二○○○」多管火箭相互搭配，供長、短程跨區火力增援與外、離島火力應援。不過，相關替代方案都尚在評估中，凡是能提供聯戰效能，增進地面防衛能力的新式武器裝備，都依程序納入武獲選項，將有限資源發揮最大效益。

除了M109A6自走砲，我並向美採購一○八輛M1A2T戰車、六十六架F-16V block70戰機。國防部發言人孫立方表示，前者均依計畫節點執行，進度正常；後者則預定二○二六年以前完成交機，空軍持續綿密對美聯繫及專案管理，確保如期、如質、如預算獲得。

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