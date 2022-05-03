美國通知「產線排擠」 M109A6自走砲交期延３年 我評估增購海馬斯

M109A6自走砲VS.海馬斯多管火箭

2022/05/03 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國拜登政府首筆對台軍售案生變，陸軍為提升砲兵整體戰力，原計明年至二○二五年獲得四十門「M109A6」自走砲，但國防部昨表示，由於「產線排擠」緣故，美方已告知我國最快二○二六年後方可交運，等於比原先規劃晚了三年。美方亦提供我方包含「海馬斯」多管火箭系統在內等更精準、遠程的替代方案選項，我方目前正審慎評估中。

兩者任務定位不同

軍方通盤研議考量

據了解，因「海馬斯」多管火箭系統與「M109A6」自走砲的任務定位完全不同，因此包括增購「海馬斯」多管火箭系統與否、購買數量、人員調撥與訓練及戰時部署等，都尚在通盤考量當中。

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國防部今年度預算書揭示，陸軍現役一五五公厘自走砲使用已逾四十年，期盼籌獲新型自走砲，提升砲兵部隊快速應變及遠距精準打擊能力。國軍自二○二○年至二○二六年共編列新台幣一七三億八五二三萬一千元預算，採購四十門「M109A6」自走砲，明年先獲得八門，後年、二○二五年則各獲得十六門。

美國國防部安合局去年八月四日也宣布，總金額七．五億美元的「M109A6」自走砲對台軍售案，進入「知會國會」程序，除了四十門自走砲車，還有一六九八個精準導引砲彈套件（PGK）及彈藥支援車、裝甲救濟車等附屬裝備。這也是拜登去年上任後，公開批准的第一筆對台軍售案。

但事隔不到九個月，我國防部昨證實，「M109A6」自走砲軍購案因「產線排擠」，美方告知最快於二○二六年之後方可交運，並提供我包含「海馬斯」多管火箭系統在內的替代方案選項。

由於全案執行期程延宕三年，國防部跨年度公務預算勢必調整。國防部表示，考量台澎防衛作戰精準打擊火力需求，待完成替代方案研議後，將於立法院下個會期，併預算案送立法院審議後執行。

事實上，國軍自二○二○年至二○二七年共編列一五一億四四一三萬四千元預算，向美國採購十一套「海馬斯」多管火箭系統，國防部預算書也載明，這十一套火箭系統將於二○二四年交付，有助於陸軍建立具有自主性的「遠距精準」、「快速機動」及「大面積殺傷」火力，精確殺傷、摧毀、癱瘓登陸敵軍。這款多管火箭系統若搭載「MGM-140」陸軍戰術飛彈，射程可達三百公里。

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