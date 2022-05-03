劉冠軍盜國安秘帳近2億 妻豪宅沒收

國安局前上校出納組長劉冠軍20多年盜取國安秘帳近2億元，士林地院裁定沒收劉妻豪宅。（本報合成照）

2022/05/03 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕國安局前上校出納組長劉冠軍廿多年前負責管理秘密經費「奉天專案」基金，卻侵占公款近兩億元，士林地檢署後來發現劉妻想取回當年被查扣已翻漲廿倍、價值破億元的台積電股票，因此緊急聲請沒收劉的犯罪所得。士林地院認為，無法證明股票是以贓款購入，僅裁准沒收劉妻以贓款購入、市價三八一五萬元的豪宅與未扣案犯罪所得一億五四○四萬元；可抗告。

檢方認定劉用贓款買股、買豪宅

劉以挪用公款辦理定存與短報利息方式，自一九九四年起，侵占基金公款與孳息共達一．九二億餘元，劉二○○○年九月三日偷渡前往中國後，輾轉逃往加拿大，士檢發布通緝。劉另被國安局查出，將機密文件帶往中國投敵，高檢署去年四月再對他發布通緝。

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檢方認定劉用贓款購買股票，以及劉妻孟雯華以贓款購入的北市文山區秀明路豪宅，均依法查扣，並向士院聲請沒收。士院上月廿八日裁定，指劉涉犯貪污治罪條例中侵占公有財物罪，犯罪所得共計一億九二二○萬元，除孟名下三八一五萬元豪宅是用劉侵占的贓款購入，應予沒收外，其餘犯罪所得一億五四○四萬元，若不能執行則追徵價額。

台積電股票市價破億 沒收未果

士林地院法官審理認為，劉雖曾在二○○○年三月至五月匯款六○九一萬元現金至自己的國泰世華銀行帳戶，資金來源不明，但無法證明是侵占公款購股，不過，帳戶內款項、股票為劉所有，檢方執行未扣案犯罪所得沒收未果時，得依職權追徵此部分財產。

劉當年挪用公款五○○萬元，以市價五十元左右購入一百張台積電股票，加上廿年來的配股、配息，目前應已滾至兩百張之多，依上週五台積電每股收盤價五三八元計算，市價超過一億元。

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