金融時報：美英三月會談 探究台海衝突應變

共機襲擾示意圖。（國防部提供）

2022/05/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「金融時報」一日披露，鑑於中國對台灣的威脅日益上升，美國三月間首度和英國舉行高層級會談，討論雙方如何加強合作，以降低在台海問題上與中國開戰的機率，並探究衝突應變計畫。報導指出，這場會議是美英迄今針對台灣議題所進行的「最重要」且「最高層級」談話，使美國對台灣議題的參與度達到前所未有的程度。

報導引述三名知情人士指出，白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾和中國事務資深主任羅森柏格，三月初與英國代表在為期兩天的印太戰略會議期間，針對台灣議題進行討論；美方希望與歐洲盟友加強合作，讓各國加強意識到北京對台灣的態度愈發武斷、強硬。

請繼續往下閱讀...

據了解，美英此次會談並非基於台海出現迫切威脅，美國早已和日本、澳洲商討應對台海衝突的方式，這次與英國的討論亦是如此。兩國論及英國如何透過外交擴大聲援台灣，以及如何提升英國在亞洲的威懾力，包括美中一旦因為台灣開戰，英國可能扮演的角色。此外，拜登政府也開始提供盟友有關台灣的情報，這些情報以往被列為「NOFORN」，意指禁止與外國官員分享的情報。

兩國針對台灣議題

迄今「最高層級」談話

一名英國官員表示，這場會議是美英迄今針對台灣議題所進行的「最重要」且「最高層級」談話，也是拜登政府上任後「深度政策對話」的一環，內容涵蓋有關台海危機的因應計畫。

台灣一名資深官員則指出，台灣已注意到美國試圖號召更多盟友加入其台灣計畫，「他們一直與日、澳合作，現在也試著與英國協調。」

三名印太國家外交官表示，美英加強行動使美國對台灣議題的參與達到前所未有的程度。美國國防部前副助理部長柯林克也樂見美英針對台灣議題進行磋商，「嚇阻中國侵台符合所有人利益，這不僅是印太、更是全球議題。」

美國智庫「布魯金斯研究所」資深研究員何瑞恩認為，強化對台灣議題的討論相當聰明，一來降低戰爭機率，二來為潛在衝突做準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法