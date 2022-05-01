布林肯表示「印太經濟架構」不排除台灣》學者：經濟與國安合作 美盼更緊密結合

對於美國國務卿布林肯表明「印太經濟架構」不會排除台灣，政治大學外交學系教授兼系主任盧業中昨受訪指出，美國可能構思將經濟合作與安全合作進行更緊密的結合。（法新社）

2022/05/01 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕對於美國國務卿布林肯表明「印太經濟架構」（IPEF）沒有要將任一方拒於門外、「包括台灣」，政治大學外交學系教授兼系主任盧業中昨受訪指出，IPEF推出的時間雖有點延遲，但對台灣不見得是壞事；美國可能構思將經濟合作與安全合作進行更緊密的結合。

IPEF會是「質精」的架構

盧業中表示，布林肯的說法有其脈絡，在今年二月美國公布印太戰略報告內容，其中多次提到東協、日本、南韓外，也多次提到台灣；以經濟競合角度來看，台灣跟印太地區其他國家對美國都相當重要。雖推測受到俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭影響，IPEF推出時程有所推遲，但這對台灣不見得是壞事。美國在構思過程中，可能會希望透過讓台灣參與經濟架構，將經濟合作與安全合作進行更緊密的結合。

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盧業中推測，IPEF規模應不會比中國的「一帶一路」大，會是「質精」的架構，著重在符合美國與印太區域需求的幾個重點產業面向。中國的做法比較像「大撒幣」，雖然許多資金很好聽，但未必會到位。

相較於跨黨派聯邦參眾議員力挺，美國貿易代表戴琪三月底出席聯邦參議院聽證會時，未正面回應是否邀請台灣參加IPEF。對於這樣的差異，盧強調，這不是拜登政府特例，而是美國歷屆政府皆然；美國貿易代表署（USTR）僅跟白宮隔一條街，加上美國是強調對外貿易的國家，因此在行政部門內，一直是較強勢部門。

盧業中認為，與前任的川普政府相比，可觀察USTR在拜登政府的實際運作中分量是多少？川普任內重視他國與美國間貿易關係是否公平，USTR的角色變得明顯，地位也較其他部會高。而USTR做為美國對外貿易談判的最主要守門員及談判者，從這兩個角度來看，戴琪的態度也是正常的。

準備得越好 談判就順利

盧業中提到，USTR畢竟是內閣部門，以白宮來講，國安會是最主要幕僚單位，USTR與國安會若是合作無間，就會給貿易對手比較大的壓力。雖然目前USTR對此較保守，不過仍可關注在國安會的討論中，台灣參加IPEF是否被放在較優先的順序。

至於我國該如何應對，盧業中認為我方最重要的是內部有無共識，這涉及產業轉型與國內法規修訂；我們準備得越好，當對方願意開口時，談判進行就會比較順。

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