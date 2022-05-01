鄧振中：積極爭取納入印太經濟架構 供應鏈是台灣強項

政務委員鄧振中表示，布林肯表達印太經濟架構不會排除台灣的看法，我們非常感謝，也受到鼓舞。（法新社）

2022/05/01 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕美國主導的印太經濟架構（IPEF）正準備正式啟動，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中昨表示，台灣積極爭取納入印太經濟架構，希望有參與的機會，台灣在供應鏈方面是國際強項，目前包括駐美代表處等官員正盡最大的力量向美方爭取印太經濟架構納入台灣；不過因這個架構尚未具體成形，我方將密切注意美國總統拜登五月中旬在華府與東協各國元首的高峰會，以及隨後訪問韓國與日本等舉動。

羅秉成：布林肯說法 對台是正面回應

行政院發言人羅秉成昨指出，會積極爭取納入印太經濟架構的第一輪名單，美國國務卿布林肯日前關於印太經濟架構不會排除台灣的說法，對我們是善意、正面的回應。

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鄧振中說，就政府的立場，美國要成立印太經濟架構，台灣要積極爭取納入，希望能有參與的機會，但這個架構尚未具體成形，到底會長什麼樣子，內涵還不是很清楚，還待美國政府最後決定。布林肯表達印太經濟架構不會排除台灣的看法，我們非常感謝，也受到鼓舞。

鄧振中表示，拜登五月中旬將在華府與東協各國元首舉行高峰會，外界預期將討論有關印太經濟架構的議題，拜登隨後也將訪問亞洲的韓國與日本，屆時會注意美方這些重要的活動與行程。

鄧：印太架構四支柱 台灣都會有貢獻

鄧振中指出，印太經濟架構有以下四個支柱︰供應鏈、基礎建設與能源、反貪腐與稅捐課徵、貿易；就這四個面向，台灣都不是問題，台灣有經濟實力、各方面都很透明，也有在國外推動基礎建設等經驗，台灣可以有很好的貢獻，尤其供應鏈方面是強項。

外交部重申，台美對於印太區域經貿發展有共同的願景與目標；樂見拜登政府推動創立「印太經濟架構」，外交部會協同國內經貿相關單位，致力與美國等區域理念相近夥伴加強合作，維護以規則為基礎的區域經貿秩序，共同促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。

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