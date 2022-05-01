國民黨桃園市長佈局 黨內民調：魯明哲支持度最高

國民黨桃園市長選舉提名延宕，內部滾動民調仍持續進行，立委魯明哲的支持度依然獨佔鰲頭。 （資料照）

2022/05/01 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨桃園市長選舉提名延宕，黨內人士昨指出，最後可望會以徵召方式辦理，雖然目前尚未啟動相關作業，但內部滾動民調仍持續進行，立委魯明哲的支持度依然獨佔鰲頭，高層強行徵召魯明哲的可能性極高。

據指出，國民黨主席朱立倫已經延後訪美大約一個月時間，會先處理完所有縣市長提名工作，本週中常會應會再通過提名一或二位要競選連任的縣市長，有可能延續上週提名四位女力縣市長的聲勢，再安排花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴一起通過。

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桃園市長部分，據指出，黨內民調顯示，目前桃園市長可能人選中，魯明哲的支持度依然最高，立委萬美玲位居第二，宣布參選並與黨中央鬧翻的台北市議員羅智強第三，至於另一位已宣布參選的立委呂玉玲排第四。

國民黨秘書長黃健庭日前接受廣播專訪時被問到，即便魯明哲本人意願不高，黨中央是否仍會強行徵召？當時黃健庭鬆口說，如果最強人選是魯明哲，黨中央就會徵召魯，一切以勝選為最終考量。

黨內人士也說，民進黨目前在台北市、新北市、桃園市的人選沒一個有著落，國民黨可以以逸待勞，在民進黨出牌之前，不需急於推出桃園市長人選。

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