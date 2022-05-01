台灣地位未定論掀波 國民黨：陳儀深言論傷害國家

國史館館長陳儀深日前在學術研討會上討論「台灣地位未定論」引發中國國民黨批評。立法院司法與法制委員會國民黨籍召委陳以信已邀國史館週一赴立院專題報告。 （中央社資料照）

2022/05/01 05:30

週一邀國史館專題報告

〔記者陳昀／台北報導〕今年是「舊金山和約」生效和「台北和約」簽署七十週年，國史館長日前在學術研討會上討論「台灣地位未定論」引發中國國民黨批評。立法院司法與法制委員會國民黨籍召委陳以信已邀國史館週一赴立院專題報告，陳以信昨說，陳儀深的言論引發外界質疑，且對國家是個傷害，各單位有必要就國家地位定論好好討論。

陳以信受訪指出，過去每逢「中日和約」（台北和約）週年紀念，歷任總統都會對外聲明立場，這次蔡總統卻一聲不吭，令人錯愕；另方面，國史館舉辦研討會，不是在強化中華民國地位，而是挑戰、質疑我國主權，國史館身為總統府轄下機關，卻在其主辦的研討會上對主權立場論述錯亂。

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國民黨團首席副書記長李德維痛斥，民進黨執政以來，國史館長幾乎都是出名的台獨學者，完全不認同中華民國，就是對國史館的污辱，民進黨運用權力曲解、玩弄史觀，並不令人訝異。

國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興也批評，立法院長游錫堃的致詞，或陳儀深的發言，都極為不適當，若中華民國在台灣的統治行為不具合法性，他們院長、館長怎麼當？執政黨帶頭否定政府治理台灣的合法性，將中華民國置於現狀和未來不明的模糊地位，是混淆國史、貶損主權，蔡總統必須說明。

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