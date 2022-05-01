台灣地位未定論掀波 陳儀深：美當年運作未定論 防台灣歸中國

國史館館長陳儀深表示，舊金山和約第二條提及日本放棄台澎主權，但並未指明台澎主權歸屬，「這是一個事實」。（資料照）

2022/05/01 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕國史館日前舉辦「舊金山和約及台北和約生效七十週年研討會」，多位學者專家探討一九五二年「舊金山和約」的台灣地位未定論等問題，引發藍營反彈，立法院國民黨籍司法與法制委員會召委陳以信排定本週一舉行「中日和約生效七十週年紀念與台灣地位之定論」的專題報告，邀請國史館館長陳儀深與外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三等人到立法院專題報告。

舊金山和約 未指明台澎主權歸屬

陳儀深昨表示，他要向立院提出的報告草稿已完成，屆時將把道理講清楚。他指出，當年主要發起「舊金山和約」的國家是美國，簽署時的四十九國心知肚明，就是故意要在舊金山和約凍結台灣地位的問題不予處理，美國等國這樣處理，才可避免把台灣及澎湖群島的主權交給中共，也就是當時已成立的中華人民共和國。

請繼續往下閱讀...

陳儀深說，「台灣地位未定論不是我們發明的」，一九五二年的舊金山和約第二條提及日本放棄台澎主權，但並未指明台澎主權歸屬，「這是一個事實」，這就是所謂的台灣地位未定論。

引陳隆志主張 台灣地位現在已定

台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志也在國史館研討會以錄音演講表示，台灣的國際法律地位過去未定、現在已定，七十年前「舊金山和約」生效後，使台灣的國際法律地位暫時未定，但七十年後的今天，經過台灣人民打拚奮鬥，透過人民有效自決，使台灣演進成為一個與中國互不隸屬、主權獨立的國家。

陳儀深說，他並沒有說台灣的地位到現在還未定，陳隆志認為台灣國際法律地位現在已定，為何當時台灣地位國際上沒有處理，現在是已定呢？因為這是人民自決權。領土的歸屬問題有不同的原則與方式，陳隆志是鑑於台灣解嚴後國會全面改選與總統直選等民主化，認為這是屬於一種有效的自決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法