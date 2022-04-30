劉任遠接空軍司令 升二級上將

蔡英文總統昨核定，空軍司令將由副司令劉任遠接任。（資料照）

2022/04/30 05:30

熊厚基調任總統府戰略顧問 蔡期勉2人忠勇捍衛國安

〔記者吳書緯、李欣芳／台北報導〕國軍高階將領異動，蔡英文總統昨核定，現任空軍司令熊厚基調任總統府戰略顧問，職務由空軍副司令劉任遠中將調任，劉並晉升為空軍二級上將；這兩項人事皆於五月一日生效。總統期勉兩位將領持續恪守忠勇軍風，捍衛國家安全。

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馮世寬評劉任遠 才德仁皆備

劉任遠於退輔會主委馮世寬任職國防部長時，曾任國防部政務辦公室中將主任。對於劉任遠出任空軍司令，馮世寬昨接受電話訪問時簡短表示，「我覺得他有才、有德、有仁」。

國防部︰續推空軍建軍備戰

據悉，隨著中共對台灰色地帶衝突頻頻，中共空軍不斷使用新戰法對台，當下以劉任遠接替因健康因素離職的熊厚基，可以說適才適所。不具名退役將領表示，劉任遠學經歷完整，戰機飛行員出身，也在馬英九執政時期擔任總統府空軍武官、蔡英文執政時期任國防部政務辦公室主任，視野比起一般的將官來說「更遠」。

國防部指出，劉任遠是空軍官校七十四年班、戰院九十六年班，曾任空軍司令部計畫處長、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等重要職務，學經歷完整。

國防部表示，劉任遠任職空軍副司令期間，指導空軍各項戰備整備、新興兵力成軍與強化空防聯戰機制等重要工作，具有貢獻，因此調任空軍司令，希望藉其豐富經驗，接續推動空軍各項建軍備戰工作。

總統府發言人張惇涵表示，熊厚基上將雖因健康因素調任戰略顧問，但總統肯定熊上將近三年司令任內克盡職守，尤其面對近年共機頻繁侵擾台海，帶領全體空軍守衛空域與國家安全，以及積極落實F-16V BLK20接裝、國防自主勇鷹號接機等重要任務。

張惇涵說，總統希望借重熊上將豐富軍旅經驗，襄助總統及國安團隊，持續推動包括精進空軍戰力等各項重要國防事務，以及國家安全戰略。

熊厚基為現任空軍司令，歷任空軍司令部戰訓處長、國防部參謀本部訓次室助理次長、國防部政務辦公室主任、空軍作戰指揮部指揮官、空軍副司令等重要軍職。

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