挺台重返世衛 美眾議員：勿讓中國孤立台灣

美國眾議院「台灣連線」共同主席、民主黨籍康諾里強調，孤立台灣就是中國用以恫嚇、威脅與攻擊台灣民主的政策一環。（擷取自美國國會直播）

2022/04/29 05:30

〔記者楊丞彧、吳亮儀／台北報導〕美國聯邦眾議院廿七日以壓倒性票數通過法案，要求國務卿擬定策略，以協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分。眾議院「台灣連線」共同主席、民主黨籍康諾里強調，孤立台灣就是中國用以恫嚇、威脅與攻擊台灣民主的政策一環；台灣有權發言，也能做出貢獻，不該因某些人的政治議程而被消音噤聲，這就是此法案的真正意涵。

康諾里直指，在世衛大會（WHA）召開前通過此法案，是向民主友人台灣展現美國兩院兩黨的強勁承諾。

請繼續往下閱讀...

友台的韓裔聯邦眾議員、來自加州的共和黨籍金映玉指出，支持台灣比以往都來得更加重要，因為在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國也正對準台灣；而「威脅任何一個地方自由，就等同於威脅所有地方的自由」。

針對美國眾議院通過挺我參與世衛的法案，外交部北美司長徐佑典昨表示，此舉再度彰顯美國國會兩院兩黨對於台灣參與世衛的強勁支持，外交部表達誠摯謝意。

疫情期間是否赴日內瓦

陳時中：身分不宜離開

有關今年世衛推案規劃部分，外交部發言人歐江安說，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，凝聚最大國際支持，穩健積極推案。

衛福部長陳時中也被問到，本次WHA召開期間，是否會前往日內瓦舉行多國雙邊會議？陳時中表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，指揮官不宜離開（台灣）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法