舊金山和約70週年 陳明通：中華民國主權一直存在

國安局長陳明通昨表示，舊金山和約背後有演化過程，隨著歷史的發展，主權當然就是確立在兩千三百萬人民。（記者塗建榮攝）

2022/04/29 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕「舊金山和約」昨日生效滿七十年，也是「中日和約」簽署滿七十年；國安局長陳明通昨表示，舊金山和約背後有演化過程，隨著歷史的發展，主權當然就是確立在兩千三百萬人民。

主權確立在兩千三百萬人民

立法院外交及國防委員會昨邀請陳明通針對中國近期疫情進行專案報告。國民黨立委陳以信質詢時，批評總統蔡英文對「中日和約」簽署七十週年不吭一聲，而國史館長陳儀深上週居然根據「中日和約」導論出台灣主權未定論的看法，並詢問陳明通的主張。

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陳明通解釋，這是一個演化的過程，舊金山和約是讓日本放棄過去侵占的台灣、澎湖，因為國民政府一九四九年已經到台灣，當初要避免「國家繼承理論」，否則台灣就會被中華人民共和國繼承，所以美國要切割；但是隨著歷史發展，台灣主權當然就是確立在兩千三百萬人民，「我說中華民國主權一直都存在」。

馬批國史館宣揚台灣地位未定論

前總統馬英九昨也在臉書發文質疑，國史館與部分民間智庫日前合辦座談會，公然宣揚台灣地位未定論，身為中華民國最高史政機關，隸屬總統府的國史館，不應唱和這種荒謬言論，要求蔡總統應該導正所屬機關的不當作為。

馬英九也將矛頭指向立法院長游錫堃。馬說，游錫堃稱「開羅宣言」沒有國際法律效力、「舊金山和約」沒有規範台灣主權，台大法律系教授姜皇池也為此背書，質疑外交部官網保留馬政府任內「開羅宣言」說帖，等同「接受國民黨觀點」，如果這些說法成立，那中華民國過去七十年在台灣的統治豈不都是非法？

馬表示，中華民國官員公開宣揚台灣地位未定論，讓人痛心，國史館將台灣的國際地位推入更大的風險，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險。

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