出席舊金山和約70週年展 賴清德：任何國家對台發動戰爭都是侵略

副總統賴清德昨出席「舊金山和約生效七十週年特展」時強調，舊金山和約並未提及台灣主權歸屬，證明了台灣主權和中華人民共和國毫不相關。（取自總統府官網）

2022/04/29 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕昨天是「舊金山和約」生效七十週年，立法院議政博物館舉辦特展，副總統賴清德主持開展時強調，「舊金山和約」未提及台灣主權歸屬，證明了台灣主權與中華人民共和國毫不相關；至於聯合國大會通過的二七五八號決議文，是處理中國入籍聯合國會籍的問題，與台灣無關，台灣主權不屬於中華人民共和國，任何國家對台灣發動戰爭，都是侵略，希望更多國人對舊金山和約有更深了解。

台灣主權不屬於中華人民共和國

位於台中霧峰的立法院議政博物館舉辦「舊金山和約生效七十週年特展」，包括賴清德及立法院長游錫堃、副院長蔡其昌等人都出席。

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游錫堃表示，近年來中華人民共和國利用「開羅宣言」與「波茨坦宣言」做為「台灣是中國不可分割的一部分」、「中國對台灣擁有主權」的法理基礎，扭曲中國與台灣互不隸屬的事實，企圖讓國際誤認中國對台灣擁有併吞的合法性，展出的「舊金山和約」真實史料，讓中國的謊言不攻自破。

聯合國2758號決議文 與台灣無關

賴清德說，舊金山和約是二次大戰後對日本最終的處置方式，並牽涉到台灣的國際地位，其中第二條「日本在戰後放棄臺灣、澎湖、南沙群島與西沙群島的一切權利、權利名義與要求」，內容沒有提及台灣的主權歸屬，這是當時美國代表杜勒斯的特別設計，目的是避免任何國家利用此和約，宣稱對台灣擁有主權，特別是中華人民共和國。

賴清德指出，另一個重要的歷史文件，是一九七一年聯合國大會通過的二七五八號決議文，美國副助理國務卿華自強表示，二七五八號決議文，只是在處理中國入籍聯合國會籍的問題，與台灣無關，中國不該錯用此決議文，在國際社會阻擋台灣參與國際組織的權利。從客觀現實和國際法來看，台灣主權不屬於中華人民共和國，只有台灣人民可以決定台灣的前途，任何一個國家對台灣發動戰爭，都是侵略。

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