英國外相：北約應確保台灣免於中國侵犯

英國外交大臣特拉斯廿七日指出，北約組織必須因應全球威脅，保護印太地區，並協助台灣免於中國侵犯。（路透）

2022/04/29 05:30

〔編譯陳成良、記者楊丞彧／綜合報導〕英國外交大臣特拉斯廿七日警告中國，若不遵守國際規則，將無法繼續崛起；她並指出，北約組織必須因應全球威脅，保護印太地區，並協助台灣免於中國侵犯。中國則回嗆，北約不該跑到亞太耀武揚威。

外交部：攜手民主夥伴嚇阻威權

特拉斯在倫敦針對國際情勢發表談話指出，各國必須遵守規則，這包括中國在內。她更警告，北京正快速建立一支軍事力量，足可將力量投射至歐洲有策略性利益的地域。特拉斯援引台灣為例，北約需要對印太地區威脅「先發制人」，將全球視野擴展到北約成員國以外的民主國家，例如與日本、澳洲等盟國合作，確保印太地區受到保護。她特別提及，「我們必須確保像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛」。

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外交部昨對此表達肯定與感謝，發言人歐江安表示，台灣將與民主夥伴團結一致，持續提升自我防衛能力，嚇阻威權政體的侵略與擴張，攜手建構自信、勇敢的和平繁榮世界。

特拉斯：西方勿再天真對待中國

特拉斯在談話中強調，北約要面向全球，應對全球威脅，不是只在歐洲大西洋與印度太平洋之間做選擇。

特拉斯提及英國在烏俄戰爭中的戰略目標，西方盟國必須加倍支持烏克蘭，「把俄羅斯從烏克蘭全部趕出去」。該說法被認為英國不僅要俄國歸還自二月侵烏後所佔的烏東、烏南土地，連克里米亞也需一併撤出。她指出，烏克蘭危機給西方帶來有益的教訓，表明民主國家必須利用經濟工具來回應威權政權。她籲請西方國家不要再天真地對待地緣政治和經濟力量，要對中國等國家採取強硬態度。

她說，中國需與七大工業國（G7）進行貿易，而G7就代表了全球經濟的半數版圖；「我們已向俄羅斯展示了，當國際規則被侵犯時，我們準備做出哪類選擇」。

英國金融時報以「鷹派」口吻形容特拉斯的說法，這改變了十餘年前的首相卡麥隆年代強調中國是英國老朋友的態度。至於她的說法是否等於向北京發出警告，若向台灣發動攻擊，將須面對嚴重的經濟報復手段？特拉斯助理予以否認，指這是平情而論，以約制中國具侵略性的行為。

北京：北約不該到亞太耀武揚威

中國外交部發言人汪文斌廿八日稱，北約明明是北大西洋的軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威、挑動矛盾。對特拉斯勸中國遵守國際規則，汪回嗆說，「國際規則應當是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係準則，而不是小圈子、小集團的家法幫規。」

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