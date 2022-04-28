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    傳陳時中規劃參與WHA場外會議 外交部：處理國內疫情優先

    世衛大會下月將於瑞士登場，傳出衛福部長陳時中曾規劃赴日內瓦參加場外會議、同時走訪中東歐感謝曾贈我疫苗國家。外交部昨表示，將做最好評估之後再決定，目前以處理國內疫情優先。（資料照）

    世衛大會下月將於瑞士登場，傳出衛福部長陳時中曾規劃赴日內瓦參加場外會議、同時走訪中東歐感謝曾贈我疫苗國家。外交部昨表示，將做最好評估之後再決定，目前以處理國內疫情優先。（資料照）

    2022/04/28 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）下月將於瑞士登場，傳出衛福部長陳時中曾規劃赴日內瓦參加場外會議、同時走訪中東歐感謝曾贈我疫苗國家。外交部昨表示，將做最好評估之後再決定，以衛福部為主，目前以處理國內疫情優先。

    第七十五屆WHA將於五月廿二日至廿八日召開，我方至今仍未收到邀請函。外交部說，外交部與衛福部全力爭取以觀察員身分與會，並已展開相關籌備工作；我方將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，穩健積極推案，但具體細節目前不便公布。

    傳出陳時中曾規劃親赴日內瓦參加場外會議，另走訪中東歐進行「感恩之旅」，感謝立陶宛等曾捐贈我國疫苗的國家。

    外交部常次俞大㵢昨在立院外委會答詢時表示，是否辦理日內瓦宣達團，以衛福部評估決定為主，目前以國內疫情處理優先。

    斯洛伐克國會兩委員會決議 挺台參與WHA

    此外，斯洛伐克國會外交及衛生兩個委員會於廿六日首度同時通過決議，肯定台灣的防疫成就，並支持我國以觀察員身分參與第七十五屆WHA。外交部昨對此表達歡迎與誠摯感謝，並指出，在WHA將召開之際，斯洛伐克國會相挺尤具意義，更反映台斯友好關係不斷深化。

    台灣與斯洛伐克近來互動越趨密切，斯洛伐克國會外委會去年曾決議支持我國參與WHA，四月廿六日再次表達支持。同時，斯洛伐克國會衛生委員會也首次通過友台決議，決議中肯定台灣防疫表現卓越，同時兼顧經濟穩健成長，讚許我國捐贈國際口罩等醫療物資，並對烏克蘭提供人道援助。

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