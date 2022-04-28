今年第4度 美驅逐艦通過台海

美軍第七艦隊表示，美軍伯克級神盾驅逐艦「桑普森號」（DDG-102）於廿六日航經台海，彰顯美軍對自由開放印太地區的承諾。（取自桑普森號驅逐艦臉書）

2022/04/28 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍再派作戰艦航行台灣海峽，美軍第七艦隊昨表示，美軍伯克級神盾驅逐艦「桑普森號」（DDG-102）於廿六日航經台海，彰顯美軍對自由開放印太地區的承諾。我國防部隨後也證實，該艦由南向北通過台海期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況均正常。根據公開紀錄，此為今年以來，美國軍艦第四度通過台海。

「桑普森號」為美軍搭載神盾戰鬥系統的伯克級驅逐艦，具有優秀且高效率的偵蒐、預警、防空能力，自二○○七年服役至今，現隸屬於美國海軍第廿一驅逐艦中隊，上週甫與美軍「林肯號」航空母艦一同參與演訓。美國第七艦隊昨表示，「桑普森號」廿六日通過台灣海峽，展現美軍對自由開放印太地區的承諾，亦是在國際水域的例行巡弋。

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中國對美艦航行舉措大表不滿，中國解放軍東部戰區發言人施毅昨稱，該戰區組織兵力全程跟監警戒美艦，並稱美方頻頻實施此類挑釁行徑，「向台獨勢力發出錯誤信號」，蓄意破壞台海和平穩定。

根據美方及我方公開訊息，除了四月廿六日之外，美軍曾於今年一月廿二日、二月廿六日派軍艦航行台灣海峽；另外，當中國航空母艦「山東號」三月十八日於台海中線以西海域活動時，美軍第七艦隊向「路透」證實，美軍「拉爾夫．強森號」驅逐艦亦於中共航艦之後監控動態。而美軍上述四次於台海「自由航行」的軍艦類型，皆為伯克級神盾驅逐艦。

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