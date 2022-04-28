共軍多項戰力佔優勢 國軍：構建飛彈系統反制

國防部近期一份送至立法院的書面報告陳述，為因應敵情威脅，國軍期望不斷提升現有武器裝備，持續構建「立即作戰能力」及各型防禦飛彈系統，全方位提升防空、制海及反制效能。圖為雄三反艦飛彈。（資料照）

2022/04/28 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍持續對我國防構成威脅，國防部近期一份送至立法院的書面報告陳述，中共地面部隊、水面艦及潛艦戰力均優於國軍，制空作戰亦已稍佔優勢。為因應敵情威脅，國軍期望不斷提升現有武器裝備，持續構建「立即作戰能力」及各型防禦飛彈系統，全方位提升防空、制海及反制效能，快速達成戰備部署、強化戰力因應威脅。

受限台海 共軍尚未具備全面犯台戰力

立法院去年三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，今年至二○二六年可動用二三六九億餘元特別預算採購國造武器，朝野立委要求國防部就兩岸軍力優劣、中國對我發動戰爭突襲方式、我方因應之道及軍事合作等進行研析，並將報告送至立法院。

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國防部送至立法院的書面報告內容揭示，中共地面部隊主戰戰車的破甲能力、火砲及多管火箭的射程均優於國軍裝備，各型船艦數量則已接近九百艘，造艦能力及水面艦制海能力優於我方。潛艦戰力部分，國軍報告陳述，中共已具備良好的柴電與核動力潛艦研製能力，配備潛射攻船飛彈的潛艦已達五十艘。

空中戰力方面，國軍報告揭示，雖我方與中共戰機偵蒐、指管能力概同，但中共戰機已配備相位陣列雷達，空對空飛彈最遠射程達一二○公里，優於我國空軍飛彈的一一二公里，具有制空及數量優勢，且空中制電磁能力也較我軍為優。

國軍評估，中共可能對台採取認知作戰、灰色地帶威脅、聯合軍事威懾、聯合封鎖、奪佔外離島、斬首作戰、聯合火力打擊與全面進犯等八種行動，但中共受限台海天然地理環境，以及自身登陸載具與後勤能力不足因素，尚未具備全面犯台正規作戰能力。

面對共軍威脅，國防部說，我國持續綿密情監偵作為、強化危機應處能力、與美國發展緊密安全合作、拓展對日本國防事務交流。另持續構建「立即作戰能力」，期盼不斷提升現有武器裝備、各型防禦飛彈系統，全方位提升防空、制海及反制效能，快速達成戰備部署、強化戰力以肆應威脅。

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