借鏡烏俄戰爭 漢光電腦兵推改作戰圖推演

國防部作計室聯合作戰處處長林文皇少將說明「漢光38號」演習規劃內容。（軍聞社）

2022/04/28 05:30

國防部：有利互動研討當前敵情、因應戰術戰法

〔記者涂鉅旻、陳鈺馥／台北報導〕國防部因應敵情威脅，已完成今年度「漢光卅八號」演習時程、內容規劃。國軍昨宣布，「漢光卅八號」演習兵棋推演將於下月十六日至廿日實施，有別於以往採取電腦兵棋推演方式，今年借鏡烏俄戰爭啟示，改採「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，亦即以面對面互動、研討的方式，深度探討當前敵情的因應方針與戰術戰法。

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實兵演習 7月25日至29日進行

國防部昨召開線上記者會宣布「漢光卅八號」演習時程及內容，國防部作計室聯合作戰處長林文皇表示，國軍確定於五月十六日至廿日實施「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，並於七月廿五日至廿九日進行「實兵演習」，後者將採實兵、實裝、部分實彈等方式。

值得注意的是，國軍今年「漢光卅八號」演習兵推環節，並未循往例、運用美軍聯合戰區模擬系統（JTLS）進行電腦兵推，而是改用「圖上兵推」方式進行，林文皇說，這是借鏡烏俄戰爭之中的防衛作戰啟示，因此召集國軍幹部面對面互動、研討，詳實探討戰術戰法，獲取作戰共識及統一用兵觀念，有利作戰計畫的發展，並具體提供建軍備戰參據。而今年依據共軍當前犯台威脅，以及我軍發展現況，做為科目規劃及演練基礎。

軍方官員指出，「圖上兵推」、「電腦兵推」的進行方式與目的不同，前者講究「研討」，參與者多為高司人員，接獲命令後透過圖資、兵棋台等方式推演與商討；後者則重於「攻防模擬」，需要輸入武器數據，編組人員也較龐大。近年「漢光兵推」較不講究勝負，關鍵在於面對敵軍威脅時，我方戰術戰法能否發揚。

針對國防部宣布「漢光卅八號」演習，中國國台辦發言人馬曉光昨嗆聲，台灣那點武器裝備，還有台灣軍演水平，「連我是外行人都看不上」。陸委會對此回擊說，政府研製、採購軍備，及推動各項演習訓練，均是為了因應中共不放棄武力解決爭議，捍衛國家主權及強化自我防衛的必要作為；國台辦粗俗不堪言論，凸顯出北京當局對台工作蠻橫自大、無視國際及兩岸民意對台海和平的期待。

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