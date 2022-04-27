國民黨桃市長提名陷泥淖 林為洲點名魯明哲應承擔

國民黨桃園市長提名仍陷泥淖，目前黨內民調最高的立委魯明哲遲不願表態。（資料照）

2022/04/27 05:30

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨桃園市長提名仍陷泥淖，目前黨內民調最高的立委魯明哲遲不願表態，已被決策層排除的台北市議員羅智強卻衝在最前。黨內人士透露，由於民進黨尚未出牌，因此不急著處理，但考量優先提名在地人選，唯一表態參選的在地立委呂玉玲民調支持度又不爭氣，魯明哲確實已成各方較能接受的最佳折衷人選。

國民黨立委林為洲昨接受廣播專訪時指出，國民黨自己的開局開不好，有時也要怪一下魯明哲，因為魯出來選桃園市長最沒爭議，民調最高卻不出來承擔要「打屁股」。不過他還是要鼓勵魯，該承擔的時候就要承擔。

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魯明哲回應，對於各方推薦十分感激，但仍希望所有同志給中央黨部更多時間和空間，以利找出最強、最能讓選民認同的桃園市長參選人。

黨內人士指出，出身中壢的魯明哲在南桃園實力堅強，但在以本省籍選民較多的北桃園地區，明顯要比綠營差了一截；同時魯才剛當第一任的立委，加上參選桃園市長一役，黨內評估至少得拿出數億元的選舉糧草，因此魯明哲始終不太願意介入，綽號「魯蛋」的他才會以「蛋魯一半不會好吃」表達婉拒。

國民黨中央選戰策略會報過去徵詢過幾位桃園市現任、前任立委，也做了幾波民調，結果顯示羅智強不僅輸魯明哲，甚至沒有贏過未表態的立委萬美玲，與呂玉玲差距不大。

黨中央不排除最後直接徵召

黨中央還徵詢過議會系統，多數議員一面倒反對空降羅智強，因此國民黨高層早已排除提名羅，目前內部民調暫時停擺，據傳待羅智強效應降低，黨內有其他人表態，再重啟民調及徵詢地方議員意見，不排除最後以直接徵召的方式處理。

有關黨內傳出桃園市長提名時間可能延至六月，組發會主委許宇甄指出，桃園市長選舉原本就沒有訂定提名時程，因此並無所謂延後問題，黨中央仍會按照既定步調進行。

黨內人士表示，目前地方唯一共識就是不支持羅智強，黨中央希望羅能考慮到別的戰場，例如高雄市，以及過去高層也曾經提及的新竹市。

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