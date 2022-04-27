舊金山和約引國共批評》 外交部：兩岸互不隸屬是客觀事實

外交部昨譴責中國妄稱台灣主權，強調中華民國台灣是主權獨立國家，從來不是中華人民共和國的一部分。（記者呂伊萱攝）

2022/04/27 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕「舊金山和約」週四生效滿七十年，台灣地位未定論近日引來中國國民黨和中國國台辦的前後批評。外交部昨譴責中國妄稱台灣主權，強調中華民國台灣是主權獨立國家，從來不是中華人民共和國的一部分，無論中國政府如何扭曲，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。

中華民國台灣是主權獨立國家

「舊金山和約」生效將滿七十年，立法院長游錫堃上週表示，「舊金山和約」說明「台灣絕非中國的一部分」，台灣主權應屬於全體台灣人民。中國國台辦發言人馬曉光卻對此稱，「舊金山和約」沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，中國政府認為是非法無效的，絕不承認。

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外交部發言人歐江安昨在例會嚴正說明，中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑；我國在十四個友邦設有大使館，全球共有七十多國設有一百一十個外館。

歐江安強調，中華民國台灣的前途，是由台灣二三五○萬人民共同決定。台灣從來不是中華人民共和國的一部分；這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。無論中國政府如何扭曲，都無法改變兩岸互不隸屬的事實。

歐江安抨擊中國共產黨政府，持續對外宣稱擁有台灣主權，企圖消滅中華民國的存在，卻沒有一天統治過台灣。我國的國際法地位早已確立，不容中共插手置喙，干涉我國的涉外事務。對於中國國台辦的謬論謊言，外交部予以嚴厲譴責。

台大法律系教授姜皇池上週指出，除了國共兩黨認同「開羅宣言」，西方學術界多半認為，台灣主權移交是等到一九五二年的「舊金山和約」才算完成，呼籲蔡政府要有自己解釋版本。另由於馬政府時期特別凸顯「開羅宣言」，相關說帖內容至今仍呈現在外交部官網。若自認是中國領土，發生戰事時會讓他國無法清楚界定侵略行為。歐江安則說明，無論外交部過去或現在發布的新聞稿或政策文件，均是政府公開資訊的一部分；外交部依據政府資訊公開法，公告在外交部網站及相關公開的政府文件供民眾查閱。

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