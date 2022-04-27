海軍S-70C起降4千噸巡防艦 將規劃驗證期程

空勤總隊、海軍直升機規格比較

2022/04/27 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海委會海巡署於上週獲得四千噸級巡防艦「新竹艦」，未來將規劃供海軍「S-70C」反潛直升機、內政部空勤總隊「黑鷹」直升機降落，增加運用彈性。海委會近期送至立法院的報告揭示，現已與海軍就「S-70C」直升機落艦進行先期準備，待確認符合軍方「港內落艦」驗證需求後，立即規劃驗證期程。

考量海上執法、救難以及「平戰轉換」需求，海巡署部分新式艦艇具備多重用途，排水量六百噸的「安平級」巡防艦，即比照海軍「沱江級」巡邏艦構型與性能造艦，戰時可搭載反艦飛彈投入制海作戰；排水量四千噸的「嘉義級」巡防救難艦則備有專業醫療設施及人員，可投入人道救援工作，海巡署現已獲得兩艘同級艦，預計二○二五年以前獲得另外兩艘。

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值得注意的是，空勤總隊現有「AS365N」海豚直升機，可降落於海巡署一千噸至三千噸的巡防艦；為強化海上救難與搜救能量，海巡署亦與海軍合作，商討海軍直升機於海巡艦降落的空間。

繼海軍「S-70C」反潛直升機二○一九年順利於三千噸級巡防艦降落後，海巡署近期送至立法院的報告揭示，海軍艦指部、反潛航空大隊已於今年初與海巡署艦隊分署，赴四千噸級「嘉義艦」現勘，待符合海軍港內落艦需求，將立即規劃驗證期程。

相關人士表示，海軍「S-70C」直升機可於成功級、康定級等作戰艦艇起降，強化艦隊反潛戰力，但於海巡署艦艇起降的任務性質與軍事關聯性較低，主要是期望強化海上偵蒐、救難能量與用兵彈性。現階段並無確切驗證時間點，一切以安全優先。

空總黑鷹 亦納入研究

除了海軍，海巡署亦與空勤總隊研究「UH-60M」黑鷹直升機艦載的可能性。但受限於巡防艦飛行甲板長度以及直升機輪距問題，因此該型機無法降落於三千噸以下的巡防艦。至於四千噸級巡防艦的起降驗證，則待海軍「S-70C」直升機完成落艦程序後再行辦理。

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