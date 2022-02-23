再約談林姿妙》陳金德：疑涉1558農地 未課百萬土增稅

宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉捲入土地弊案，檢廉調昨發動第二波搜索約談行動。前縣長陳金德說，應與大羅東地區治水防災區段徵收計畫「機六用地」周邊，地號一五五八農地交易，未課徵百餘萬元土地增值稅有關。圖為一五五八地號空照圖，現況為芭樂樹。（陳金德提供）

2022/02/23 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉捲入土地弊案，檢廉調昨發動第二波搜索約談行動。前縣長陳金德說，應與大羅東地區治水防災區段徵收計畫「機六用地」周邊，地號一五五八農地交易，未課徵百餘萬元土地增值稅有關，林姿妙與縣府團隊疑圖利自己人。

陳金德說，如果從縣府財政稅務局長盧天龍、農業處長康立和被約談，看起來跟稅有關，跟農地有關，之前他提過機六用地周邊，羅東公正段一五五八地號、一五四六地號，在一○七年六月與一○四年十月，有三筆買賣「自己賣自己」，以每坪廿萬元來拉高地價。

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陳金德指出，地號一五五八農地曾經被縣府因農地未農用裁罰列管過，根據農發條例持有期間未做農業使用，主管機關清查發現要求改善未改善，土地交易要課增值稅。

他說，一五五八整個面積有六百坪以上，是林姿妙堂姊林束梅兒子、事業夥伴劉石純親友、陳正勳的妻子等共有，陳妻只是把持有中的六十五坪賣給林束梅兒子林秀榿，自己人賣給自己人，目的就是要拉高地價，將來做為區段徵收評議的時候，把他們的土地權值拉高。

陳金德表示，這筆買賣僅僅六十五坪，但這塊土地劃作保護區五十幾年，從未經過買賣，土地增值稅當然很高，約有百來萬。

陳說，羅東鎮公所看到該地種了許多芭樂，認為符合農地農用，開了農用證明，以為這樣不用繳增值稅，但縣府財稅局一度認定是要繳增值稅的，但後來卻解除列管，又沒有課土地增值稅，這其中的變化涉嫌圖利，從財稅局長、農業處長被約談來看，應該是跟這件事有關。

「兒女介入政務 縣府當成林家獨資公司」

陳金德也說，縣長兒子、女兒介入政務太深，竟可分別進駐縣府，代理縣長跑攤，還指揮相關局處長，把縣府當他們家獨資的公司，這是宜蘭縣立縣以來前所未有的。他感慨，本案當然對縣府威信、清廉都有不好影響，整個縣府結構、領導指揮系統出了大問題。

宜蘭市長江聰淵昨在臉書表示，短期兩度搜索約談，重創宜蘭清廉形象，他期盼檢廉單位盡快釐清案情，不枉屈基層同仁、不縱放違法亂紀。

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